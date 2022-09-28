https://ria.ru/20220928/dollar-1819951416.html

Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка

Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка - РИА Новости, 28.09.2022

Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка

Укрепление доллара ведет к росту цен на основные сырьевые товары в других валютах, из-за чего страдают самые бедные страны-импортеры. Об этом рассказал "Прайму" РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T03:18

2022-09-28T03:18

2022-09-28T03:18

экономика

олег сыроваткин

сша

открытие инвестиции

доллар

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Укрепление доллара ведет к росту цен на основные сырьевые товары в других валютах, из-за чего страдают самые бедные страны-импортеры. Об этом рассказал "Прайму" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По его словам, страны-импортеры сырья будут вынуждены тратить на ресурсы дополнительные средства, которые могли пойти на их развитие. Крепкий доллар, отметил эксперт, также увеличивает расходы стран на обслуживание номинированных в американской валюте долговых обязательств.Сыроваткин подчеркнул, что мировой экономике выгодно падение доллара. Однако ужесточение денежно-кредитной политики США ведет к росту американской валюты и таким образом давит на котировки нефти и других ресурсов, а также погружает экономику других стран в рецессию.

https://ria.ru/20220926/rubl-1819398519.html

сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, олег сыроваткин, сша, открытие инвестиции, доллар