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Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка
Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка - РИА Новости, 28.09.2022
Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка
Укрепление доллара ведет к росту цен на основные сырьевые товары в других валютах, из-за чего страдают самые бедные страны-импортеры. Об этом рассказал "Прайму" РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T03:18
2022-09-28T03:18
2022-09-28T03:18
экономика
олег сыроваткин
сша
открытие инвестиции
доллар
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Укрепление доллара ведет к росту цен на основные сырьевые товары в других валютах, из-за чего страдают самые бедные страны-импортеры. Об этом рассказал "Прайму" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По его словам, страны-импортеры сырья будут вынуждены тратить на ресурсы дополнительные средства, которые могли пойти на их развитие. Крепкий доллар, отметил эксперт, также увеличивает расходы стран на обслуживание номинированных в американской валюте долговых обязательств.Сыроваткин подчеркнул, что мировой экономике выгодно падение доллара. Однако ужесточение денежно-кредитной политики США ведет к росту американской валюты и таким образом давит на котировки нефти и других ресурсов, а также погружает экономику других стран в рецессию.
https://ria.ru/20220926/rubl-1819398519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олег сыроваткин, сша, открытие инвестиции, доллар
Экономика, Олег Сыроваткин, США, Открытие Инвестиции, Доллар
Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка
Аналитик Сыроваткин: укрепление доллара грозит проблемами с сырьем для бедных стран