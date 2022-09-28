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Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка - РИА Новости, 28.09.2022
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Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка
Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка - РИА Новости, 28.09.2022
Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка
Укрепление доллара ведет к росту цен на основные сырьевые товары в других валютах, из-за чего страдают самые бедные страны-импортеры. Об этом рассказал "Прайму" РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T03:18
2022-09-28T03:18
экономика
олег сыроваткин
сша
открытие инвестиции
доллар
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Укрепление доллара ведет к росту цен на основные сырьевые товары в других валютах, из-за чего страдают самые бедные страны-импортеры. Об этом рассказал "Прайму" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По его словам, страны-импортеры сырья будут вынуждены тратить на ресурсы дополнительные средства, которые могли пойти на их развитие. Крепкий доллар, отметил эксперт, также увеличивает расходы стран на обслуживание номинированных в американской валюте долговых обязательств.Сыроваткин подчеркнул, что мировой экономике выгодно падение доллара. Однако ужесточение денежно-кредитной политики США ведет к росту американской валюты и таким образом давит на котировки нефти и других ресурсов, а также погружает экономику других стран в рецессию.
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экономика, олег сыроваткин, сша, открытие инвестиции, доллар
Экономика, Олег Сыроваткин, США, Открытие Инвестиции, Доллар
03:18 28.09.2022
 
Аналитик предупредил о финансовой бомбе, которую закладывает Америка

Аналитик Сыроваткин: укрепление доллара грозит проблемами с сырьем для бедных стран

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Укрепление доллара ведет к росту цен на основные сырьевые товары в других валютах, из-за чего страдают самые бедные страны-импортеры. Об этом рассказал "Прайму" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
По его словам, страны-импортеры сырья будут вынуждены тратить на ресурсы дополнительные средства, которые могли пойти на их развитие. Крепкий доллар, отметил эксперт, также увеличивает расходы стран на обслуживание номинированных в американской валюте долговых обязательств.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Раскрыт новый курс доллара, который выгоден для России
Сыроваткин подчеркнул, что мировой экономике выгодно падение доллара. Однако ужесточение денежно-кредитной политики США ведет к росту американской валюты и таким образом давит на котировки нефти и других ресурсов, а также погружает экономику других стран в рецессию.
 
ЭкономикаОлег СыроваткинСШАОткрытие ИнвестицииДоллар
 
 
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