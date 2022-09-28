https://ria.ru/20220928/dnr-1820144482.html

Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР

Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР - РИА Новости, 28.09.2022

Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР

Спецназ "Ахмат" и союзные войска отразили наступление украинских боевиков в поселке Спорное в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:34

2022-09-28T17:34

2022-09-28T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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украина

рамзан кадыров

луганская народная республика

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 28 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" и союзные войска отразили наступление украинских боевиков в поселке Спорное в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Атака была отбита, а нападающие полностью нейтрализованы", — написал Кадыров в Telegram-канале.Действиями чеченских спецназовцев руководил Апты Алаудинов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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