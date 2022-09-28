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Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/dnr-1820144482.html
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР
Спецназ "Ахмат" и союзные войска отразили наступление украинских боевиков в поселке Спорное в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:34
2022-09-28T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
рамзан кадыров
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" и союзные войска отразили наступление украинских боевиков в поселке Спорное в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Атака была отбита, а нападающие полностью нейтрализованы", — написал Кадыров в Telegram-канале.Действиями чеченских спецназовцев руководил Апты Алаудинов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, рамзан кадыров, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Рамзан Кадыров, Луганская Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
17:34 28.09.2022 (обновлено: 17:53 28.09.2022)
 
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР

Кадыров: "Ахмат" с союзными войсками отбил атаку ВСУ в поселке Спорное в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБойцы СОБР "Ахмат"
Бойцы СОБР Ахмат - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы СОБР "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" и союзные войска отразили наступление украинских боевиков в поселке Спорное в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Атака была отбита, а нападающие полностью нейтрализованы", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Россия не может себе позволить проиграть
Действиями чеченских спецназовцев руководил Апты Алаудинов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРамзан КадыровЛуганская Народная РеспубликаЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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