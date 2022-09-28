https://ria.ru/20220928/dnr-1820144482.html
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР
Спецназ "Ахмат" и союзные войска отразили наступление украинских боевиков в поселке Спорное в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:34
2022-09-28T17:34
2022-09-28T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
рамзан кадыров
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1784000326_0:279:2941:1933_1920x0_80_0_0_610db272473283c7e87cbd1ad1270422.jpg
ГРОЗНЫЙ, 28 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" и союзные войска отразили наступление украинских боевиков в поселке Спорное в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Атака была отбита, а нападающие полностью нейтрализованы", — написал Кадыров в Telegram-канале.Действиями чеченских спецназовцев руководил Апты Алаудинов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1784000326_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7313d98b5be0ac21f8d1a5ac78e84b73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, украина, рамзан кадыров, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Рамзан Кадыров, Луганская Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
17:34 28.09.2022 (обновлено: 17:53 28.09.2022)
Кадыров рассказал об отраженной атаке ВСУ в поселке Спорное в ДНР
Кадыров: "Ахмат" с союзными войсками отбил атаку ВСУ в поселке Спорное в ДНР