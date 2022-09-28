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Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/dnr-1820006680.html
Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР
Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вся конституционная территория ДНР будет освобождена. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:27
2022-09-28T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
референдум в донбассе
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вся конституционная территория ДНР будет освобождена."Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время", - сказал он журналистам.С 23 по 27 сентября в ДНР прошел референдум по вхождению республики в состав РФ, его поддержали 99,23% избирателей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:27 28.09.2022 (обновлено: 11:42 28.09.2022)
 
Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР

Пушилин заверил, что вся конституционная территория ДНР будет освобождена

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вся конституционная территория ДНР будет освобождена.
"Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время", - сказал он журналистам.
С 23 по 27 сентября в ДНР прошел референдум по вхождению республики в состав РФ, его поддержали 99,23% избирателей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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