https://ria.ru/20220928/dnr-1820006680.html

Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР

Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР - РИА Новости, 28.09.2022

Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вся конституционная территория ДНР будет освобождена. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:27

2022-09-28T11:27

2022-09-28T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

референдум в донбассе

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вся конституционная территория ДНР будет освобождена."Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время", - сказал он журналистам.С 23 по 27 сентября в ДНР прошел референдум по вхождению республики в состав РФ, его поддержали 99,23% избирателей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, денис пушилин, ситуация в днр и лнр