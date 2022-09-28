https://ria.ru/20220928/dnr-1820006680.html
Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР
Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вся конституционная территория ДНР будет освобождена. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:27
2022-09-28T11:27
2022-09-28T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
референдум в донбассе
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вся конституционная территория ДНР будет освобождена."Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время", - сказал он журналистам.С 23 по 27 сентября в ДНР прошел референдум по вхождению республики в состав РФ, его поддержали 99,23% избирателей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:27 28.09.2022 (обновлено: 11:42 28.09.2022)
Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР
Пушилин заверил, что вся конституционная территория ДНР будет освобождена