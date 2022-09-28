https://ria.ru/20220928/dnr-1819979538.html
Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 200 единиц различных боеприпасов по двенадцати... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:30
2022-09-28T09:30
2022-09-28T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 200 единиц различных боеприпасов по двенадцати населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… Выпустив 200 единиц различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства. Уточняется, что противник применял артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, танки и минометы 120 миллиметров, под огонь попали двенадцать населенных пунктов, включая Донецк. По данным ведомства, ранены двое гражданских лиц.В предыдущие сутки было зафиксировано 45 обстрелов ДНР со стороны вооруженных формирований Украины, отметило представительство.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за сутки 48 обстреляли ДНР, выпустив 200 боеприпасов