https://ria.ru/20220928/dnr-1819979538.html

Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 200 единиц различных боеприпасов по двенадцати... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:30

2022-09-28T09:30

2022-09-28T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 200 единиц различных боеприпасов по двенадцати населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… Выпустив 200 единиц различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства. Уточняется, что противник применял артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, танки и минометы 120 миллиметров, под огонь попали двенадцать населенных пунктов, включая Донецк. По данным ведомства, ранены двое гражданских лиц.В предыдущие сутки было зафиксировано 45 обстрелов ДНР со стороны вооруженных формирований Украины, отметило представительство.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)