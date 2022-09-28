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Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/dnr-1819979538.html
Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 28.09.2022
Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 200 единиц различных боеприпасов по двенадцати... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:30
2022-09-28T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 200 единиц различных боеприпасов по двенадцати населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… Выпустив 200 единиц различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства. Уточняется, что противник применял артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, танки и минометы 120 миллиметров, под огонь попали двенадцать населенных пунктов, включая Донецк. По данным ведомства, ранены двое гражданских лиц.В предыдущие сутки было зафиксировано 45 обстрелов ДНР со стороны вооруженных формирований Украины, отметило представительство.
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украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
09:30 28.09.2022
 
Украинские войска за сутки выпустили 200 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за сутки 48 обстреляли ДНР, выпустив 200 боеприпасов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в Донецке
Выбитые стекла жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 200 единиц различных боеприпасов по двенадцати населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… Выпустив 200 единиц различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства. Уточняется, что противник применял артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, танки и минометы 120 миллиметров, под огонь попали двенадцать населенных пунктов, включая Донецк. По данным ведомства, ранены двое гражданских лиц.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
В предыдущие сутки было зафиксировано 45 обстрелов ДНР со стороны вооруженных формирований Украины, отметило представительство.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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