https://ria.ru/20220928/deputaty-1820181193.html
Заксобрание назвало ключевой пункт работы кубанских депутатов
Заксобрание назвало ключевой пункт работы кубанских депутатов - РИА Новости, 28.09.2022
Заксобрание назвало ключевой пункт работы кубанских депутатов
Одним из ключевых направлений работы депутатов Кубани станет выработка контрмер в условиях санкций, сообщает заксобрание Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:41
2022-09-28T19:41
2022-09-28T19:47
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Одним из ключевых направлений работы депутатов Кубани станет выработка контрмер в условиях санкций, сообщает заксобрание Краснодарского края (ЗСК).Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в ходе сессии в среду обозначил задачи, которые стоят перед депутатами седьмого созыва."Важным направлением должна стать выработка контрмер в условиях усиливающегося санкционного давления. Большого внимания потребуют социальная сфера, совершенствование мер поддержки слабозащищенных категорий населения", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.Среди первоочередных направлений Юрий Бурлачко отметил совершенствование нормативной базы во всех отраслях экономики для обеспечения их дальнейшего роста и системный контроль за реализацией законодательства."Приоритеты в работе остаются неизменными: это повышение уровня и качества жизни наших граждан и развитие Краснодарского края", - заключил спикер.По его словам, такую позицию разделяют все парламентарии вне зависимости от партийной принадлежности."Выборы привели в состав ЗСК представителей пяти партий. И я уверен, что многопартийность, как и в прошлом созыве парламента, продолжит оставаться сильной стороной Законодательного Собрания Краснодарского края", – пояснил Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20220926/kuban-1819631257.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Политика, Краснодарский край, Россия
19:41 28.09.2022 (обновлено: 19:47 28.09.2022)
Заксобрание назвало ключевой пункт работы кубанских депутатов
Выработка контрмер в условиях санкций будет ключевым пунктом работы депутатов Кубани
КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Одним из ключевых направлений работы депутатов Кубани станет выработка контрмер в условиях санкций, сообщает заксобрание Краснодарского края (ЗСК).
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в ходе сессии в среду обозначил задачи, которые стоят перед депутатами седьмого созыва.
"Важным направлением должна стать выработка контрмер в условиях усиливающегося санкционного давления. Большого внимания потребуют социальная сфера, совершенствование мер поддержки слабозащищенных категорий населения", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.
Среди первоочередных направлений Юрий Бурлачко отметил совершенствование нормативной базы во всех отраслях экономики для обеспечения их дальнейшего роста и системный контроль за реализацией законодательства.
"Приоритеты в работе остаются неизменными: это повышение уровня и качества жизни наших граждан и развитие Краснодарского края", - заключил спикер.
По его словам, такую позицию разделяют все парламентарии вне зависимости от партийной принадлежности.
"Выборы привели в состав ЗСК представителей пяти партий. И я уверен, что многопартийность, как и в прошлом созыве парламента, продолжит оставаться сильной стороной Законодательного Собрания Краснодарского края", – пояснил Юрий Бурлачко.
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