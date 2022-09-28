https://ria.ru/20220928/deputaty-1820181193.html

Заксобрание назвало ключевой пункт работы кубанских депутатов

Заксобрание назвало ключевой пункт работы кубанских депутатов - РИА Новости, 28.09.2022

Заксобрание назвало ключевой пункт работы кубанских депутатов

Одним из ключевых направлений работы депутатов Кубани станет выработка контрмер в условиях санкций, сообщает заксобрание Краснодарского края (ЗСК). РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:41

2022-09-28T19:41

2022-09-28T19:47

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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Одним из ключевых направлений работы депутатов Кубани станет выработка контрмер в условиях санкций, сообщает заксобрание Краснодарского края (ЗСК).Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в ходе сессии в среду обозначил задачи, которые стоят перед депутатами седьмого созыва."Важным направлением должна стать выработка контрмер в условиях усиливающегося санкционного давления. Большого внимания потребуют социальная сфера, совершенствование мер поддержки слабозащищенных категорий населения", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.Среди первоочередных направлений Юрий Бурлачко отметил совершенствование нормативной базы во всех отраслях экономики для обеспечения их дальнейшего роста и системный контроль за реализацией законодательства."Приоритеты в работе остаются неизменными: это повышение уровня и качества жизни наших граждан и развитие Краснодарского края", - заключил спикер.По его словам, такую позицию разделяют все парламентарии вне зависимости от партийной принадлежности."Выборы привели в состав ЗСК представителей пяти партий. И я уверен, что многопартийность, как и в прошлом созыве парламента, продолжит оставаться сильной стороной Законодательного Собрания Краснодарского края", – пояснил Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20220926/kuban-1819631257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, краснодарский край, россия