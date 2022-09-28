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Новосибирский горсовет хочет лишить мандатов уехавших за границу депутатов - РИА Новости, 28.09.2022
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Новосибирский горсовет хочет лишить мандатов уехавших за границу депутатов
Новосибирский горсовет хочет лишить мандатов уехавших за границу депутатов - РИА Новости, 28.09.2022
Новосибирский горсовет хочет лишить мандатов уехавших за границу депутатов
Совет депутатов Новосибирска в среду на сессии принял обращение к Госдуме РФ, в котором просит разрешить лишать полномочий коллег, которые больше года находятся РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:31
2022-09-28T14:31
сергей бойко
политика
хельга пирогова
новосибирск
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска в среду на сессии принял обращение к Госдуме РФ, в котором просит разрешить лишать полномочий коллег, которые больше года находятся за границей, сообщает городской парламент."На первой в новом политическом сезоне сессии совета депутатов города Новосибирска народные избранники приняли обращение к Государственной думе РФ по вопросу дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления", - говорится в сообщении.Поводом для такого обращения стала ситуация с независимым депутатом горсовета Новосибирска Сергеем Бойко, который около года назад уехал из России, но не сложил полномочий депутата. Кроме того, депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, в июле также уехала в Грузию и пока не планирует возвращаться."Логика очень простая: депутаты муниципального уровня максимально приближены "к земле" и к избирателям, и если человек год и более отсутствует на избирательном округе и не проводит работу с избирателями в полном объеме, то в этом случае предлагается лишить депутата полномочий и выбирать депутата, который будет находиться на территории и работать с избирателями", - приводятся в сообщении слова спикера горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева.Он пояснил, что по действующему закону, совет депутатов города Новосибирска лишен возможности как-либо повлиять на возникшую ситуацию, в связи с чем парламентарии обращаются к депутатам Госдумы РФ с предложением рассмотреть возможность дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата."В 131-м федеральном законе есть ряд оснований, согласно которым происходит лишение депутатов мандата. Но закон был принят в 2003 году и, я думаю, что депутатами Государственной думы даже не предполагалось, что депутат может быть избран, а потом может уехать, год и более находиться не просто не на территории своего округа, а даже за пределами государства, и при этом считать, что он депутат и что он активно работает. Мы считаем, что данный момент нужно устранить и принять такие изменения", - добавил Асанцев.
https://ria.ru/20220923/doxa-1818865962.html
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сергей бойко, политика, хельга пирогова, новосибирск, россия, новосибирская область
Сергей Бойко, Политика, Хельга Пирогова, Новосибирск, Россия, Новосибирская область
14:31 28.09.2022
 
Новосибирский горсовет хочет лишить мандатов уехавших за границу депутатов

Новосибирский горсовет просит разрешить лишать мандатов находящихся за границей депутатов

© РИА Новости / Павел КомаровСессия горсовета Новосибирска
Сессия горсовета Новосибирска - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Сессия горсовета Новосибирска. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска в среду на сессии принял обращение к Госдуме РФ, в котором просит разрешить лишать полномочий коллег, которые больше года находятся за границей, сообщает городской парламент.
"На первой в новом политическом сезоне сессии совета депутатов города Новосибирска народные избранники приняли обращение к Государственной думе РФ по вопросу дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления", - говорится в сообщении.
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Поводом для такого обращения стала ситуация с независимым депутатом горсовета Новосибирска Сергеем Бойко, который около года назад уехал из России, но не сложил полномочий депутата. Кроме того, депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, в июле также уехала в Грузию и пока не планирует возвращаться.
"Логика очень простая: депутаты муниципального уровня максимально приближены "к земле" и к избирателям, и если человек год и более отсутствует на избирательном округе и не проводит работу с избирателями в полном объеме, то в этом случае предлагается лишить депутата полномочий и выбирать депутата, который будет находиться на территории и работать с избирателями", - приводятся в сообщении слова спикера горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева.
Он пояснил, что по действующему закону, совет депутатов города Новосибирска лишен возможности как-либо повлиять на возникшую ситуацию, в связи с чем парламентарии обращаются к депутатам Госдумы РФ с предложением рассмотреть возможность дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата.
"В 131-м федеральном законе есть ряд оснований, согласно которым происходит лишение депутатов мандата. Но закон был принят в 2003 году и, я думаю, что депутатами Государственной думы даже не предполагалось, что депутат может быть избран, а потом может уехать, год и более находиться не просто не на территории своего округа, а даже за пределами государства, и при этом считать, что он депутат и что он активно работает. Мы считаем, что данный момент нужно устранить и принять такие изменения", - добавил Асанцев.
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