https://ria.ru/20220928/deputaty-1820067192.html
Новосибирский горсовет хочет лишить мандатов уехавших за границу депутатов
Новосибирский горсовет хочет лишить мандатов уехавших за границу депутатов - РИА Новости, 28.09.2022
Новосибирский горсовет хочет лишить мандатов уехавших за границу депутатов
Совет депутатов Новосибирска в среду на сессии принял обращение к Госдуме РФ, в котором просит разрешить лишать полномочий коллег, которые больше года находятся РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:31
2022-09-28T14:31
2022-09-28T14:31
сергей бойко
политика
хельга пирогова
новосибирск
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска в среду на сессии принял обращение к Госдуме РФ, в котором просит разрешить лишать полномочий коллег, которые больше года находятся за границей, сообщает городской парламент."На первой в новом политическом сезоне сессии совета депутатов города Новосибирска народные избранники приняли обращение к Государственной думе РФ по вопросу дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления", - говорится в сообщении.Поводом для такого обращения стала ситуация с независимым депутатом горсовета Новосибирска Сергеем Бойко, который около года назад уехал из России, но не сложил полномочий депутата. Кроме того, депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, в июле также уехала в Грузию и пока не планирует возвращаться."Логика очень простая: депутаты муниципального уровня максимально приближены "к земле" и к избирателям, и если человек год и более отсутствует на избирательном округе и не проводит работу с избирателями в полном объеме, то в этом случае предлагается лишить депутата полномочий и выбирать депутата, который будет находиться на территории и работать с избирателями", - приводятся в сообщении слова спикера горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева.Он пояснил, что по действующему закону, совет депутатов города Новосибирска лишен возможности как-либо повлиять на возникшую ситуацию, в связи с чем парламентарии обращаются к депутатам Госдумы РФ с предложением рассмотреть возможность дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата."В 131-м федеральном законе есть ряд оснований, согласно которым происходит лишение депутатов мандата. Но закон был принят в 2003 году и, я думаю, что депутатами Государственной думы даже не предполагалось, что депутат может быть избран, а потом может уехать, год и более находиться не просто не на территории своего округа, а даже за пределами государства, и при этом считать, что он депутат и что он активно работает. Мы считаем, что данный момент нужно устранить и принять такие изменения", - добавил Асанцев.
https://ria.ru/20220923/doxa-1818865962.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей бойко, политика, хельга пирогова, новосибирск, россия, новосибирская область
Сергей Бойко, Политика, Хельга Пирогова, Новосибирск, Россия, Новосибирская область
Новосибирский горсовет хочет лишить мандатов уехавших за границу депутатов
Новосибирский горсовет просит разрешить лишать мандатов находящихся за границей депутатов
НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Совет депутатов Новосибирска в среду на сессии принял обращение к Госдуме РФ, в котором просит разрешить лишать полномочий коллег, которые больше года находятся за границей, сообщает городской парламент.
"На первой в новом политическом сезоне сессии совета депутатов города Новосибирска народные избранники приняли обращение к Государственной думе РФ по вопросу дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Поводом для такого обращения стала ситуация с независимым депутатом горсовета Новосибирска Сергеем Бойко
, который около года назад уехал из России, но не сложил полномочий депутата. Кроме того, депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова
, в отношении которой возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, в июле также уехала в Грузию
и пока не планирует возвращаться.
"Логика очень простая: депутаты муниципального уровня максимально приближены "к земле" и к избирателям, и если человек год и более отсутствует на избирательном округе и не проводит работу с избирателями в полном объеме, то в этом случае предлагается лишить депутата полномочий и выбирать депутата, который будет находиться на территории и работать с избирателями", - приводятся в сообщении слова спикера горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева.
Он пояснил, что по действующему закону, совет депутатов города Новосибирска лишен возможности как-либо повлиять на возникшую ситуацию, в связи с чем парламентарии обращаются к депутатам Госдумы РФ с предложением рассмотреть возможность дополнения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата.
"В 131-м федеральном законе есть ряд оснований, согласно которым происходит лишение депутатов мандата. Но закон был принят в 2003 году и, я думаю, что депутатами Государственной думы даже не предполагалось, что депутат может быть избран, а потом может уехать, год и более находиться не просто не на территории своего округа, а даже за пределами государства, и при этом считать, что он депутат и что он активно работает. Мы считаем, что данный момент нужно устранить и принять такие изменения", - добавил Асанцев.