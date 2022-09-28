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Звезда "Слэшера" и "Хартленда" умер в 33 года

Звезда "Слэшера" и "Хартленда" умер в 33 года - РИА Новости, 28.09.2022

Звезда "Слэшера" и "Хартленда" умер в 33 года

В возрасте 33 лет скончался актер Роберт Кормье, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:04

2022-09-28T13:04

2022-09-28T13:04

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В возрасте 33 лет скончался актер Роберт Кормье, сообщает The Hollywood Reporter. Он умер в пятницу в больнице в Канаде, от травм, полученных при падении. Об этом рассказала сестра артиста. Подробности случившегося в статье не указываются. Кормье родился 14 июня 1989 года. Его любимым актером был Жан-Клод ван Дамм. Роберт изучал экономику в Йоркском университете, а затем в 2014 году окончил Академию актерского мастерства кино и телевидения в Торонто. Он известен по ролям в сериалах Американские боги", "Хартленд" ("Там, где сердце") и "Слэшер".

https://ria.ru/20220927/krasnopolskiy-1819876098.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости