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Звезда "Слэшера" и "Хартленда" умер в 33 года
Звезда "Слэшера" и "Хартленда" умер в 33 года - РИА Новости, 28.09.2022
Звезда "Слэшера" и "Хартленда" умер в 33 года
В возрасте 33 лет скончался актер Роберт Кормье, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:04
2022-09-28T13:04
2022-09-28T13:04
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В возрасте 33 лет скончался актер Роберт Кормье, сообщает The Hollywood Reporter. Он умер в пятницу в больнице в Канаде, от травм, полученных при падении. Об этом рассказала сестра артиста. Подробности случившегося в статье не указываются. Кормье родился 14 июня 1989 года. Его любимым актером был Жан-Клод ван Дамм. Роберт изучал экономику в Йоркском университете, а затем в 2014 году окончил Академию актерского мастерства кино и телевидения в Торонто. Он известен по ролям в сериалах Американские боги", "Хартленд" ("Там, где сердце") и "Слэшер".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Звезда "Слэшера" и "Хартленда" умер в 33 года
Звезда "Слэшера" и "Хартленда" Роберт Кормье умер в 33 года
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
В возрасте 33 лет скончался актер Роберт Кормье, сообщает
The Hollywood Reporter.
Он умер в пятницу в больнице в Канаде, от травм, полученных при падении. Об этом рассказала сестра артиста. Подробности случившегося в статье не указываются.
Кормье родился 14 июня 1989 года. Его любимым актером был Жан-Клод ван Дамм. Роберт изучал экономику в Йоркском университете, а затем в 2014 году окончил Академию актерского мастерства кино и телевидения в Торонто.
Он известен по ролям в сериалах Американские боги", "Хартленд" ("Там, где сердце") и "Слэшер".