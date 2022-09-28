https://ria.ru/20220928/byudzhet-1820034863.html

В Кремле ответили, выдержит ли бюджет России присоединение новых территорий

В Кремле ответили, выдержит ли бюджет России присоединение новых территорий - РИА Новости, 28.09.2022

В Кремле ответили, выдержит ли бюджет России присоединение новых территорий

Бюджет России выдержит присоединение новых территорий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:50

2022-09-28T12:50

2022-09-28T12:50

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

запорожская область

луганская народная республика

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бюджет России выдержит присоединение новых территорий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа", - сказал Песков.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

запорожская область

луганская народная республика

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Влада Копылова

референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, запорожская область, луганская народная республика, дмитрий песков