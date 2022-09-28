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В Кремле ответили, выдержит ли бюджет России присоединение новых территорий - РИА Новости, 28.09.2022
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В Кремле ответили, выдержит ли бюджет России присоединение новых территорий
В Кремле ответили, выдержит ли бюджет России присоединение новых территорий - РИА Новости, 28.09.2022
В Кремле ответили, выдержит ли бюджет России присоединение новых территорий
Бюджет России выдержит присоединение новых территорий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:50
2022-09-28T12:50
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
запорожская область
луганская народная республика
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бюджет России выдержит присоединение новых территорий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа", - сказал Песков.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, запорожская область, луганская народная республика, дмитрий песков
Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков
12:50 28.09.2022
 
В Кремле ответили, выдержит ли бюджет России присоединение новых территорий

Песков: бюджет России выдержит присоединение новых территорий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМитинг-концерт в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов
Митинг-концерт в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Митинг-концерт в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бюджет России выдержит присоединение новых территорий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа", - сказал Песков.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
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Референдумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаДмитрий Песков
 
 
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