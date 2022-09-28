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В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 28.09.2022
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В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы
В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 28.09.2022
В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы
Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий постепенное снижение его... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:22
2022-09-28T13:28
бюджет
россия
экономика
госдума рф
вячеслав володин
михаил мишустин
дефицит
ввп
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий постепенное снижение его дефицита с 2% ВВП до 0,7% ВВП, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Бюджет поступил в Госдуму, главный финансовый документ", - сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.При формировании проекта кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президент. Документ предусматривает сбалансированную бюджетную политику с поддержанием спроса и выход на уверенный рост экономики в 2024 году на уровне выше 2%, причем он учитывает многие вызовы, отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.Против России, по его словам, были введены масштабные санкции, что потребовало выработки быстрых и оперативных ответных решений, дополнительных мероприятий по поддержке наиболее пострадавших отраслей и уязвимых категорий граждан, запуска трансформации многих деловых процессов, обновления логистических торговых цепочек.Проект бюджета, рассмотренный правительством на прошлой неделе, предполагает общий объем доходов в 2023 году в 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП). В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, отмечал Мишустин. При этом расходы по сравнению с этим годом немного увеличатся – примерно до 29 триллионов рублей (19,4% ВВП).В 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - до 27,98 триллиона, а расходы - до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.Таким образом, в течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным. По итогам 2023 года дефицит бюджета ожидается на уровне 2% ВВП, а в дальнейшем он будет снижаться - до 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.
https://ria.ru/20220922/aktsiz-1818692179.html
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бюджет, россия, экономика, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин, дефицит, ввп
Бюджет, Россия, Экономика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Дефицит, ВВП
12:22 28.09.2022 (обновлено: 13:28 28.09.2022)
 
В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСотрудник МВД РФ в здании Госдумы во время внесения проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
Сотрудник МВД РФ в здании Госдумы во время внесения проекта федерального закона О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник МВД РФ в здании Госдумы во время внесения проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий постепенное снижение его дефицита с 2% ВВП до 0,7% ВВП, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Бюджет поступил в Госдуму, главный финансовый документ", - сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 15:04
Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023-2025 годы
При формировании проекта кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президент. Документ предусматривает сбалансированную бюджетную политику с поддержанием спроса и выход на уверенный рост экономики в 2024 году на уровне выше 2%, причем он учитывает многие вызовы, отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.
Против России, по его словам, были введены масштабные санкции, что потребовало выработки быстрых и оперативных ответных решений, дополнительных мероприятий по поддержке наиболее пострадавших отраслей и уязвимых категорий граждан, запуска трансформации многих деловых процессов, обновления логистических торговых цепочек.
Проект бюджета, рассмотренный правительством на прошлой неделе, предполагает общий объем доходов в 2023 году в 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП). В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, отмечал Мишустин. При этом расходы по сравнению с этим годом немного увеличатся – примерно до 29 триллионов рублей (19,4% ВВП).
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 14:11
Дефицит бюджета России в 2022 году составит 1,3 триллиона рублей
В 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - до 27,98 триллиона, а расходы - до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.
Таким образом, в течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным. По итогам 2023 года дефицит бюджета ожидается на уровне 2% ВВП, а в дальнейшем он будет снижаться - до 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 11:40
Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников
 
БюджетРоссияЭкономикаГосдума РФВячеслав ВолодинМихаил МишустинДефицитВВП
 
 
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