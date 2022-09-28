https://ria.ru/20220928/byudzhet-1820025749.html

В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 28.09.2022

В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий постепенное снижение его... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:22

2022-09-28T12:22

2022-09-28T13:28

бюджет

россия

экономика

госдума рф

вячеслав володин

михаил мишустин

дефицит

ввп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820045993_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_afec462a89529a161a52ef8ffcc3fded.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, предусматривающий постепенное снижение его дефицита с 2% ВВП до 0,7% ВВП, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Бюджет поступил в Госдуму, главный финансовый документ", - сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.При формировании проекта кабмин исходил из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президент. Документ предусматривает сбалансированную бюджетную политику с поддержанием спроса и выход на уверенный рост экономики в 2024 году на уровне выше 2%, причем он учитывает многие вызовы, отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.Против России, по его словам, были введены масштабные санкции, что потребовало выработки быстрых и оперативных ответных решений, дополнительных мероприятий по поддержке наиболее пострадавших отраслей и уязвимых категорий граждан, запуска трансформации многих деловых процессов, обновления логистических торговых цепочек.Проект бюджета, рассмотренный правительством на прошлой неделе, предполагает общий объем доходов в 2023 году в 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП). В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, отмечал Мишустин. При этом расходы по сравнению с этим годом немного увеличатся – примерно до 29 триллионов рублей (19,4% ВВП).В 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - до 27,98 триллиона, а расходы - до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.Таким образом, в течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным. По итогам 2023 года дефицит бюджета ожидается на уровне 2% ВВП, а в дальнейшем он будет снижаться - до 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.

https://ria.ru/20220922/aktsiz-1818692179.html

https://ria.ru/20220922/byudzhet-1818677897.html

https://ria.ru/20220921/byudzhet-1818366823.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бюджет, россия, экономика, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин, дефицит, ввп