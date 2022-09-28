https://ria.ru/20220928/byudzhet-1820020401.html

Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта бюджета

Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта бюджета - РИА Новости, 28.09.2022

Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта бюджета

Правительство России направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:04

2022-09-28T12:04

2022-09-28T12:32

госдума рф

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство России направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов направлен на рассмотрение в Госдуму. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что при формировании документа были учтены социальные обязательства перед гражданами, а также поручения президента. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, развитие программ медицинской реабилитации. Необходимые средства также предусмотрены на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране. Увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц и поликлиник.Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%."Согласно проекту главного финансового документа, в следующие два года бюджет будет дефицитным (-2% к ВВП в 2023 году, -1,4% в 2024 году и -0,7% в 2025 году). Основным источником его покрытия станут государственные заимствования", - уточняет правительство.В его сообщении указывается, что доходы в 2023 году закладываются в 26,13 триллиона рублей, в 2024 году - 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - 27,98 триллиона рублей, расходы запланированы в 29 триллионов рублей, 29,43 триллиона рублей и 29,24 триллиона рублей соответственно. В том числе на реализацию государственных программ предлагается направить в 2023 году 20,64 триллиона рублей, в 2024 году - 20,86 триллиона рублей, в 2025 году - 20,29 триллиона рублей.На рассмотрении нижней палаты парламента также направлены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития, проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов.

https://ria.ru/20220919/putin-1817852430.html

https://ria.ru/20220927/byudzhet-1819868496.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, экономика, михаил мишустин