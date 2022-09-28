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Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.09.2022
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Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по "Северным потокам"
Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.09.2022
Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по "Северным потокам"
Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен упала в обморок на вечернем брифинге, посвященном ситуации с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток — РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:21
2022-09-28T23:40
в мире
финляндия
санна марин
пекка хаависто
северный поток
nord stream 2 ag
siemens
северный поток — 2
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен упала в обморок на вечернем брифинге, посвященном ситуации с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2".Мероприятие прошло сегодня вечером в Доме правительства и транслировалось на канале кабмина в интернете. Участие в нем приняли премьер Финляндии, а также руководители Минобороны, МИД и МВД.Во время вопроса журналиста премьер-министру Санне Марин глава МВД Микконен неожиданно потеряла сознание."Длинное заседание: необходима вода", — сказала ведущая брифинга, в то время как остальные помогали министру подняться и покинуть комнату."Да, у нас был очень длинный день", — отметила Марин.В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".Оба газопровода в тот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
https://ria.ru/20220928/bayden-1820198349.html
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в мире, финляндия, санна марин, пекка хаависто, северный поток, nord stream 2 ag, siemens, северный поток — 2, дания, украина
В мире, Финляндия, Санна Марин, Пекка Хаависто, Северный поток, Nord Stream 2 AG, Siemens, Северный поток — 2, Дания, Украина
20:21 28.09.2022 (обновлено: 23:40 28.09.2022)
 
Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по "Северным потокам"

Глава МВД Финляндии Микконен потеряла сознание на брифинге, посвященном "Северным потокам"

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен упала в обморок на вечернем брифинге, посвященном ситуации с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Мероприятие прошло сегодня вечером в Доме правительства и транслировалось на канале кабмина в интернете. Участие в нем приняли премьер Финляндии, а также руководители Минобороны, МИД и МВД.
Во время вопроса журналиста премьер-министру Санне Марин глава МВД Микконен неожиданно потеряла сознание.
"Длинное заседание: необходима вода", — сказала ведущая брифинга, в то время как остальные помогали министру подняться и покинуть комнату.
"Да, у нас был очень длинный день", — отметила Марин.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 21:25
Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток"
В понедельник компания — оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого "Северного потока".
Оба газопровода в тот момент не эксплуатировались. "Северный поток" остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный "Северный поток — 2" так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине. Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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В миреФинляндияСанна МаринПекка ХаавистоСеверный потокNord Stream 2 AGSiemensСеверный поток — 2ДанияУкраина
 
 
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