https://ria.ru/20220928/brak-1819985663.html

Мобилизованным могут сократить срок регистрации брака

Мобилизованным могут сократить срок регистрации брака - РИА Новости, 28.09.2022

Мобилизованным могут сократить срок регистрации брака

Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство при заключении брака, и пару могут зарегистрировать в день подачи заявления,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:03

2022-09-28T10:03

2022-09-28T10:03

москва

частичная мобилизация в россии

общество

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство при заключении брака, и пару могут зарегистрировать в день подачи заявления, сообщается в Telegram-канале управления ЗАГС по Москве."Согласно статье 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, то есть руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в таком случае основанием для сокращения срока для регистрации брака будет являться документ – например, повестка, справка или извещение, – выданный военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Данный документ необходимо предоставить в ЗАГС для сокращения срока регистрации брака.Частичная мобилизация объявлена указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, частичная мобилизация в россии, общество, россия