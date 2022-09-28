https://ria.ru/20220928/brak-1819985663.html
Мобилизованным могут сократить срок регистрации брака
Мобилизованным могут сократить срок регистрации брака - РИА Новости, 28.09.2022
Мобилизованным могут сократить срок регистрации брака
Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство при заключении брака, и пару могут зарегистрировать в день подачи заявления,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:03
2022-09-28T10:03
2022-09-28T10:03
москва
частичная мобилизация в россии
общество
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство при заключении брака, и пару могут зарегистрировать в день подачи заявления, сообщается в Telegram-канале управления ЗАГС по Москве."Согласно статье 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, то есть руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления", - говорится в сообщении.Отмечается, что в таком случае основанием для сокращения срока для регистрации брака будет являться документ – например, повестка, справка или извещение, – выданный военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Данный документ необходимо предоставить в ЗАГС для сокращения срока регистрации брака.Частичная мобилизация объявлена указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, частичная мобилизация в россии, общество, россия
Москва, Частичная мобилизация в России, Общество, Россия
Мобилизованным могут сократить срок регистрации брака
Управление ЗАГС по Москве: мобилизованным могут сократить срок регистрации брака
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство при заключении брака, и пару могут зарегистрировать в день подачи заявления, сообщается в Telegram-канале
управления ЗАГС по Москве.
"Согласно статье 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, то есть руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в таком случае основанием для сокращения срока для регистрации брака будет являться документ – например, повестка, справка или извещение, – выданный военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в ВС РФ. Данный документ необходимо предоставить в ЗАГС для сокращения срока регистрации брака.
Частичная мобилизация объявлена указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.