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Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/boeviki-1820056103.html
Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья
Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья - РИА Новости, 28.09.2022
Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья
Воздушно-космические силы РФ уничтожили за сутки более 100 боевиков в районе Запорожья и на острове Хортица, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:00
2022-09-28T14:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожье
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ уничтожили за сутки более 100 боевиков в районе Запорожья и на острове Хортица, сообщили в среду в Минобороны РФ."Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидированы свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожье
14:00 28.09.2022
 
Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья

Минобороны: российская авиация уничтожила более ста боевиков ВСУ в районе Запорожья

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ уничтожили за сутки более 100 боевиков в районе Запорожья и на острове Хортица, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидированы свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЗапорожье
 
 
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