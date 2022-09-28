https://ria.ru/20220928/boeviki-1820056103.html

Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья

Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья - РИА Новости, 28.09.2022

Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья

Воздушно-космические силы РФ уничтожили за сутки более 100 боевиков в районе Запорожья и на острове Хортица, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:00

2022-09-28T14:00

2022-09-28T14:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

запорожье

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ уничтожили за сутки более 100 боевиков в районе Запорожья и на острове Хортица, сообщили в среду в Минобороны РФ."Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидированы свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожье