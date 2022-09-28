https://ria.ru/20220928/boeviki-1820056103.html
Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья
Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья - РИА Новости, 28.09.2022
Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья
Воздушно-космические силы РФ уничтожили за сутки более 100 боевиков в районе Запорожья и на острове Хортица, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:00
2022-09-28T14:00
2022-09-28T14:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803659719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_086bc8180a48cf75498041638f69e328.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ уничтожили за сутки более 100 боевиков в районе Запорожья и на острове Хортица, сообщили в среду в Минобороны РФ."Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидированы свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803659719_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_ac873f33d9aa733d5f92a4b168cdb59c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожье
Российская авиация уничтожила более ста боевиков в районе Запорожья
Минобороны: российская авиация уничтожила более ста боевиков ВСУ в районе Запорожья