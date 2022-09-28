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Пушилин: украинские боевики пытались помешать проведению референдума - РИА Новости, 28.09.2022
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Пушилин: украинские боевики пытались помешать проведению референдума
Пушилин: украинские боевики пытались помешать проведению референдума - РИА Новости, 28.09.2022
Пушилин: украинские боевики пытались помешать проведению референдума
Ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, украинские боевики пытались помешать проведению референдума, сказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:55
2022-09-28T00:55
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, украинские боевики пытались помешать проведению референдума, сказал глава ДНР Денис Пушилин."Ситуация остаётся сложной. Противник на сколько мог пытался навредить и помешать проведению референдума. Обстреливали из тяжёлой артиллерии, выпускали множество снарядов в том числе HIMARS... разбрасывали мины "лепестки" . Но это не помешало нашим жителям проголосовать ", - сказал Пушилин
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, референдум в донбассе
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
00:55 28.09.2022
 
Пушилин: украинские боевики пытались помешать проведению референдума

Глава ДНР Пушилин заявил, что украинские боевики пытались помешать проведению референдума

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, украинские боевики пытались помешать проведению референдума, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Ситуация остаётся сложной. Противник на сколько мог пытался навредить и помешать проведению референдума. Обстреливали из тяжёлой артиллерии, выпускали множество снарядов в том числе HIMARS... разбрасывали мины "лепестки" . Но это не помешало нашим жителям проголосовать ", - сказал Пушилин
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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