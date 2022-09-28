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Пушилин: украинские боевики пытались помешать проведению референдума

Пушилин: украинские боевики пытались помешать проведению референдума - РИА Новости, 28.09.2022

Пушилин: украинские боевики пытались помешать проведению референдума

Ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, украинские боевики пытались помешать проведению референдума, сказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:55

2022-09-28T00:55

2022-09-28T00:55

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения сложная, украинские боевики пытались помешать проведению референдума, сказал глава ДНР Денис Пушилин."Ситуация остаётся сложной. Противник на сколько мог пытался навредить и помешать проведению референдума. Обстреливали из тяжёлой артиллерии, выпускали множество снарядов в том числе HIMARS... разбрасывали мины "лепестки" . Но это не помешало нашим жителям проголосовать ", - сказал Пушилин

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, референдум в донбассе