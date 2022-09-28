https://ria.ru/20220928/boepripasy-1820044521.html
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.09.2022
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:20
2022-09-28T13:20
2022-09-28T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск Донецкой Народной Республики, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области, сообщили в Минобороны РФ."Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск Донецкой Народной Республики, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области. В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ о потерях противника и уничтожении складов и военной техники ВСУ
Наступление войск Украины на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике провалилось, потери среди украинских боевиков составили свыше 70 человек убитыми, сообщил в среду в Минобороны РФ. "В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве.
2022-09-28T13:20
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в мире, краматорск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Россия
13:20 28.09.2022 (обновлено: 13:57 28.09.2022)
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВС уничтожили четыре склада боеприпасов и артиллерийского вооружения ВСУ