https://ria.ru/20220928/boepripasy-1820044521.html

ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ

ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 28.09.2022

ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:20

2022-09-28T13:20

2022-09-28T13:57

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск Донецкой Народной Республики, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области, сообщили в Минобороны РФ."Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск Донецкой Народной Республики, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области. В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

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Минобороны РФ о потерях противника и уничтожении складов и военной техники ВСУ Наступление войск Украины на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике провалилось, потери среди украинских боевиков составили свыше 70 человек убитыми, сообщил в среду в Минобороны РФ. "В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля", - сказали в ведомстве. 2022-09-28T13:20 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, краматорск, россия