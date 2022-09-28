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В Белгородской области взорвался боеприпас - РИА Новости, 28.09.2022
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В Белгородской области взорвался боеприпас
В Белгородской области взорвался боеприпас - РИА Новости, 28.09.2022
В Белгородской области взорвался боеприпас
В Белгородской области из-за человеческого фактора сдетонировал боеприпас, пострадали 14 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:50
2022-09-28T18:40
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен — РИА Новости. В Белгородской области из-за человеческого фактора сдетонировал боеприпас, пострадали 14 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в своем Telegram-канале.Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием инцидента.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
17:50 28.09.2022 (обновлено: 18:40 28.09.2022)
 
В Белгородской области взорвался боеприпас

Под Белгородом 14 человек пострадали при детонации боеприпаса, сообщил губернатор Гладков

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен — РИА Новости. В Белгородской области из-за человеческого фактора сдетонировал боеприпас, пострадали 14 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в своем Telegram-канале.
Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием инцидента.
Патроны от автомата Калашникова - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 14:46
В Волгоградской области сотрудники УФСБ нашли тайник с оружием
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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