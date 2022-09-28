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В Белгородской области взорвался боеприпас
В Белгородской области взорвался боеприпас - РИА Новости, 28.09.2022
В Белгородской области взорвался боеприпас
В Белгородской области из-за человеческого фактора сдетонировал боеприпас, пострадали 14 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:50
2022-09-28T17:50
2022-09-28T18:40
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен — РИА Новости. В Белгородской области из-за человеческого фактора сдетонировал боеприпас, пострадали 14 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в своем Telegram-канале.Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием инцидента.
https://ria.ru/20220923/oruzhie-1818946814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
17:50 28.09.2022 (обновлено: 18:40 28.09.2022)
В Белгородской области взорвался боеприпас
Под Белгородом 14 человек пострадали при детонации боеприпаса, сообщил губернатор Гладков