https://ria.ru/20220928/boepripas-1820148429.html

В Белгородской области взорвался боеприпас

В Белгородской области взорвался боеприпас - РИА Новости, 28.09.2022

В Белгородской области взорвался боеприпас

В Белгородской области из-за человеческого фактора сдетонировал боеприпас, пострадали 14 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T17:50

2022-09-28T17:50

2022-09-28T18:40

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен — РИА Новости. В Белгородской области из-за человеческого фактора сдетонировал боеприпас, пострадали 14 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в своем Telegram-канале.Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием инцидента.

https://ria.ru/20220923/oruzhie-1818946814.html

белгородская область

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия