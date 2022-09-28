Слуцкий назвал слова Блинкена об ударах по ЛНР и ДНР провокацией
Слуцкий назвал заявление Блинкена о допустимости ударов по ЛНР и ДНР провокацией
Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в среду журналистам, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям носят провокационный характер, и Россия на такие действия даст адекватный ответ.
Ранее Блинкен заявил, что США не будут препятствовать Украине в применении передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов.
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"Это очень-очень серьезное провокационное заявление. Если против российских территорий будет применяться натовское оружие, ответ, разумеется, будет адекватным", - заявил парламентарий.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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