https://ria.ru/20220928/blinken-1820015454.html

В Херсонской области назвали Блинкена "пособником фашизма и смерти"

В Херсонской области назвали Блинкена "пособником фашизма и смерти" - РИА Новости, 28.09.2022

В Херсонской области назвали Блинкена "пособником фашизма и смерти"

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "пособником фашизма и смерти" после его слов о... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:47

2022-09-28T11:47

2022-09-28T11:47

энтони блинкен

кирилл стремоусов

украина

сша

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "пособником фашизма и смерти" после его слов о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям.Ранее Блинкен заявил, что США не будут препятствовать Украине в применении передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов."Я думаю, что пребывания во власти Блинкена ограничено, потому что такие как Блинкен – это откровенные пособники фашизма и смерти. Такие как Блинкен несут смерть по всему миру. Но многие люди понимают, что Блинкен – это не все США. Если говорить объективно, Блинкен – это продолжение войны и смерти", - сказал Стремоусов РИА Новости.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220928/oruzhie-1820007869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энтони блинкен, кирилл стремоусов, украина, сша, херсонская область