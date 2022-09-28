Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области назвали Блинкена "пособником фашизма и смерти" - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/blinken-1820015454.html
В Херсонской области назвали Блинкена "пособником фашизма и смерти"
В Херсонской области назвали Блинкена "пособником фашизма и смерти" - РИА Новости, 28.09.2022
В Херсонской области назвали Блинкена "пособником фашизма и смерти"
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "пособником фашизма и смерти" после его слов о... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:47
2022-09-28T11:47
энтони блинкен
кирилл стремоусов
украина
сша
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807817226_494:617:3037:2048_1920x0_80_0_0_ec41d7d944c87f1dbc32b7a00ca0eae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "пособником фашизма и смерти" после его слов о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям.Ранее Блинкен заявил, что США не будут препятствовать Украине в применении передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов."Я думаю, что пребывания во власти Блинкена ограничено, потому что такие как Блинкен – это откровенные пособники фашизма и смерти. Такие как Блинкен несут смерть по всему миру. Но многие люди понимают, что Блинкен – это не все США. Если говорить объективно, Блинкен – это продолжение войны и смерти", - сказал Стремоусов РИА Новости.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220928/oruzhie-1820007869.html
https://ria.ru/20220928/nato-1820008299.html
украина
сша
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807817226_1098:604:3024:2048_1920x0_80_0_0_f574656c993b167dfe538781d6f37ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энтони блинкен, кирилл стремоусов, украина, сша, херсонская область
Энтони Блинкен, Кирилл Стремоусов, Украина, США, Херсонская область
11:47 28.09.2022
 
В Херсонской области назвали Блинкена "пособником фашизма и смерти"

Стремоусов назвал Блинкена пособником смерти из-за слов о применении Киевом оружия Запада

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пномпень, Камбоджа
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пномпень, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Пномпень, Камбоджа. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "пособником фашизма и смерти" после его слов о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям.
Ранее Блинкен заявил, что США не будут препятствовать Украине в применении передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов.
Грузовик с украинской бронетехникой - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 11:33
СМИ: у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину
"Я думаю, что пребывания во власти Блинкена ограничено, потому что такие как Блинкен – это откровенные пособники фашизма и смерти. Такие как Блинкен несут смерть по всему миру. Но многие люди понимают, что Блинкен – это не все США. Если говорить объективно, Блинкен – это продолжение войны и смерти", - сказал Стремоусов РИА Новости.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 11:33Специальная военная операция на Украине
Инструкторы НАТО участвуют в украинских атаках, заявил Пушилин
 
Энтони БлинкенКирилл СтремоусовУкраинаСШАХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала