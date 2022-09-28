https://ria.ru/20220928/bezrabotitsa-1820176824.html

Уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума

Уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума - РИА Новости, 28.09.2022

Уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума

Уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,8%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:23

2022-09-28T19:23

2022-09-28T19:28

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

безработица

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,8%, следует из доклада Росстата.До этого исторический минимум по безработице составлял в России 3,9%, на таком уровне она держалась в мае-июне текущего года.В июле общая численность безработных составляла 2,9 миллиона человек, в августе она снизилась до 2,855 миллиона человек.При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2022 года составила 75,5 миллиона человек (против 75 миллионов человек в июле).

https://ria.ru/20220916/posobie-1817462351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество, безработица