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Уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума - РИА Новости, 28.09.2022
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Уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума
Уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума - РИА Новости, 28.09.2022
Уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума
Уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,8%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T19:23
2022-09-28T19:28
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
безработица
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,8%, следует из доклада Росстата.До этого исторический минимум по безработице составлял в России 3,9%, на таком уровне она держалась в мае-июне текущего года.В июле общая численность безработных составляла 2,9 миллиона человек, в августе она снизилась до 2,855 миллиона человек.При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2022 года составила 75,5 миллиона человек (против 75 миллионов человек в июле).
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество, безработица
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Общество, Безработица
19:23 28.09.2022 (обновлено: 19:28 28.09.2022)
 
Уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума

Росстат зафиксировал снижение уровня безработицы в августе до 3,8 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,8%, следует из доклада Росстата.
До этого исторический минимум по безработице составлял в России 3,9%, на таком уровне она держалась в мае-июне текущего года.
"В августе 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2022 года составил 3,8% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе статистического ведомства.
В июле общая численность безработных составляла 2,9 миллиона человек, в августе она снизилась до 2,855 миллиона человек.
При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2022 года составила 75,5 миллиона человек (против 75 миллионов человек в июле).
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)ОбществоБезработица
 
 
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