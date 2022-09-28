https://ria.ru/20220928/bespilotnik-1820201848.html

Американские военные в Ираке рассмотрели "угрозу" в иранском беспилотнике

Американские военные в Ираке рассмотрели "угрозу" в иранском беспилотнике - РИА Новости, 28.09.2022

Американские военные в Ираке рассмотрели "угрозу" в иранском беспилотнике

Армия США сбила иранский беспилотник в провинции Эрбиль в Ираке, сообщает американское Центральное командование (CENTCOM). РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T21:55

2022-09-28T21:55

2022-09-28T23:53

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ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Армия США сбила иранский беспилотник в провинции Эрбиль в Ираке, сообщает американское Центральное командование (CENTCOM).В CENTCOM также сообщили, что в результате нанесенного ранее удара со стороны Тегерана никто из американских военнослужащих не пострадал и не погиб.Сегодня Министерство здравоохранения Иракского Курдистана сообщило, что при обстреле иранскими Вооруженными силами ряда объектов на севере страны погибли девять человек, еще 32 пострадали. По данным источника в органах безопасности, для нанесения ударов Тегеран использовал артиллерию и заминированные беспилотники.МИД Ирака выступил с резким осуждением действий иранских военных. В свою очередь, депутаты партии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК) в парламенте Ирака призвали правительство принять все меры для прекращения подобных атак.Базирующаяся в Эрбиле "Партия свободы Курдистана" действует в том числе на территории Ирана, где считается террористической организацией. По сообщениям иранских СМИ, в понедельник сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали "новый раунд операций против позиций террористических группировок в Иракском Курдистане".

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в мире, сша, ирак, иран, эрбиль