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В Подмосковье байкера насмерть забили битой после ДТП - РИА Новости, 28.09.2022
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В Подмосковье байкера насмерть забили битой после ДТП
В Подмосковье байкера насмерть забили битой после ДТП - РИА Новости, 28.09.2022
В Подмосковье байкера насмерть забили битой после ДТП
Житель Подмосковья до смерти забил битой мотоциклиста после ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:11
2022-09-28T23:06
происшествия
авто
россия
ногинск
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
дтп
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Житель Подмосковья до смерти забил битой мотоциклиста после ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.По данным следствия, в минувшую субботу, 24 сентября, 32-летний мотоциклист въехал в автомобиль, припаркованный возле дома в Ногинске. Разъяренный владелец авто забил байкера до смерти бейсбольной битой."Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. В настоящее время он задержан", — сказала Врадий, отметив, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.Следователи уже осмотрели место происшествия и провели допросы. Назначены экспертизы.
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россия
ногинск
московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, россия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, дтп, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Россия, Ногинск, Следственный комитет России (СК РФ), Ольга Врадий, ДТП, Московская область (Подмосковье)
12:11 28.09.2022 (обновлено: 23:06 28.09.2022)
 
В Подмосковье байкера насмерть забили битой после ДТП

Житель подмосковного Ногинска до смерти забил битой 32-летнего мотоциклиста после ДТП

© Фото : СУСК РФ по Московской областиВ Ногинске задержан местный житель, в ходе дорожного конфликта нанесший множественные телесные повреждения своему оппоненту, из-за которых наступила смерть последнего
В Ногинске задержан местный житель, в ходе дорожного конфликта нанесший множественные телесные повреждения своему оппоненту, из-за которых наступила смерть последнего - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : СУСК РФ по Московской области
В Ногинске задержан местный житель, в ходе дорожного конфликта нанесший множественные телесные повреждения своему оппоненту, из-за которых наступила смерть последнего
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Житель Подмосковья до смерти забил битой мотоциклиста после ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
По данным следствия, в минувшую субботу, 24 сентября, 32-летний мотоциклист въехал в автомобиль, припаркованный возле дома в Ногинске. Разъяренный владелец авто забил байкера до смерти бейсбольной битой.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. В настоящее время он задержан", — сказала Врадий, отметив, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Следователи уже осмотрели место происшествия и провели допросы. Назначены экспертизы.
Последствия ДТП на Северо-восточной хорде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
07:40
В Москве на Северно-Восточной хорде произошло ДТП
 
ПроисшествияАвтоРоссияНогинскСледственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийДТПМосковская область (Подмосковье)
 
 
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