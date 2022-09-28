https://ria.ru/20220928/bayker-1820021983.html

В Подмосковье байкера насмерть забили битой после ДТП

В Подмосковье байкера насмерть забили битой после ДТП - РИА Новости, 28.09.2022

В Подмосковье байкера насмерть забили битой после ДТП

Житель Подмосковья до смерти забил битой мотоциклиста после ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:11

2022-09-28T12:11

2022-09-28T23:06

происшествия

авто

россия

ногинск

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

дтп

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Житель Подмосковья до смерти забил битой мотоциклиста после ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.По данным следствия, в минувшую субботу, 24 сентября, 32-летний мотоциклист въехал в автомобиль, припаркованный возле дома в Ногинске. Разъяренный владелец авто забил байкера до смерти бейсбольной битой."Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. В настоящее время он задержан", — сказала Врадий, отметив, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.Следователи уже осмотрели место происшествия и провели допросы. Назначены экспертизы.

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россия

ногинск

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, россия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, дтп, московская область (подмосковье)