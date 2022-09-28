12:11 28.09.2022 (обновлено: 23:06 28.09.2022)
В Подмосковье байкера насмерть забили битой после ДТП
Житель подмосковного Ногинска до смерти забил битой 32-летнего мотоциклиста после ДТП
© Фото : СУСК РФ по Московской областиВ Ногинске задержан местный житель, в ходе дорожного конфликта нанесший множественные телесные повреждения своему оппоненту, из-за которых наступила смерть последнего
© Фото : СУСК РФ по Московской области
В Ногинске задержан местный житель, в ходе дорожного конфликта нанесший множественные телесные повреждения своему оппоненту, из-за которых наступила смерть последнего
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Житель Подмосковья до смерти забил битой мотоциклиста после ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
По данным следствия, в минувшую субботу, 24 сентября, 32-летний мотоциклист въехал в автомобиль, припаркованный возле дома в Ногинске. Разъяренный владелец авто забил байкера до смерти бейсбольной битой.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. В настоящее время он задержан", — сказала Врадий, отметив, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Следователи уже осмотрели место происшествия и провели допросы. Назначены экспертизы.