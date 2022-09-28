https://ria.ru/20220928/avarii-1820018334.html
Россия готова совместно расследовать аварии на "Северных потоках"
Россия готова совместно расследовать аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Россия готова совместно расследовать аварии на "Северных потоках"
Россия готова рассмотреть запросы о совместном расследовании причин аварии на "Северных потоках", если они поступят со стороны европейских стран, но пока их не... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:58
2022-09-28T11:58
2022-09-28T15:25
северный поток — 2
россия
евросоюз
александр грушко
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия готова рассмотреть запросы о совместном расследовании причин аварии на "Северных потоках", если они поступят со стороны европейских стран, но пока их не было, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю", - сказал Грушко, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве РФ со странами Европы в расследовании инцидентов на газопроводе "Северный поток".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, россия, евросоюз, александр грушко, северный поток, авария на "северных потоках"
Северный поток — 2, Россия, Евросоюз, Александр Грушко, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
11:58 28.09.2022 (обновлено: 15:25 28.09.2022)
Россия готова совместно расследовать аварии на "Северных потоках"
Замглавы МИД Грушко: Россия готова совместно расследовать аварии на "Северных потоках"