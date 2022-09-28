https://ria.ru/20220928/avarii-1820018334.html

Россия готова совместно расследовать аварии на "Северных потоках"

Россия готова совместно расследовать аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022

Россия готова совместно расследовать аварии на "Северных потоках"

Россия готова рассмотреть запросы о совместном расследовании причин аварии на "Северных потоках", если они поступят со стороны европейских стран, но пока их не... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:58

2022-09-28T11:58

2022-09-28T15:25

северный поток — 2

россия

евросоюз

александр грушко

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия готова рассмотреть запросы о совместном расследовании причин аварии на "Северных потоках", если они поступят со стороны европейских стран, но пока их не было, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю", - сказал Грушко, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве РФ со странами Европы в расследовании инцидентов на газопроводе "Северный поток".

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

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Влада Копылова

северный поток — 2, россия, евросоюз, александр грушко, северный поток, авария на "северных потоках"