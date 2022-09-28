https://ria.ru/20220928/armeniya-1820054566.html

Экс-президент Армении выступил против антироссийского тренда в стране

Экс-президент Армении выступил против антироссийского тренда в стране - РИА Новости, 28.09.2022

Экс-президент Армении выступил против антироссийского тренда в стране

Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что попытки создать антироссийские настроения в стране не приведут ни к чему хорошему. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:56

2022-09-28T13:56

2022-09-28T13:56

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роберт кочарян

армения

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ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что попытки создать антироссийские настроения в стране не приведут ни к чему хорошему."Этот (антироссийский - ред.) тренд, который пытаются сформировать, не приведет ни к чему хорошему… Мир изменится, изменится многое, но все равно Россия останется нашим стратегическим партнером", - сказал Кочарян в ходе пресс-конференции в Ереване. Бывший президент добавил также, что попытки ослабить Россию из-за событий на Украине не отвечает интересам Армении.Он также опроверг утверждения, что членство в ОДКБ мешает Армении приобретать оружие в третьих странах. "Мы, будучи членами ОДКБ, покупали оружие в РФ, в Европе, Китае и в других местах. Это не проблема", - сказал Кочарян.

https://ria.ru/20220915/politika-1816808125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, роберт кочарян, армения, россия, одкб