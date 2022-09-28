https://ria.ru/20220928/arest-1819986854.html
Стрелявшего в военкома Усть-Илимска мужчину арестовали
Стрелявшего в военкома Усть-Илимска мужчину арестовали - РИА Новости, 28.09.2022
Стрелявшего в военкома Усть-Илимска мужчину арестовали
Мужчину, тяжело ранившего военкома в Усть-Илимске, арестовали на два месяца, сообщил РИА Новости представитель городского суда. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:06
2022-09-28T10:06
2022-09-28T11:26
усть-илимск
происшествия
иркутск
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ИРКУТСК, 28 сен — РИА Новости. Мужчину, тяжело ранившего военкома в Усть-Илимске, арестовали на два месяца, сообщил РИА Новости представитель городского суда."По постановлению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 ноября", — рассказал собеседник агентства.В понедельник мужчина устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска, пострадал военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия.Военкома после операции в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Иркутск. По словам и.о. главы минздрава области Алексея Шелехова, у Елисеева ранения в грудь и поясницу.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819433990.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
усть-илимск, происшествия, иркутск
Усть-Илимск, Происшествия, Иркутск
10:06 28.09.2022 (обновлено: 11:26 28.09.2022)
Стрелявшего в военкома Усть-Илимска мужчину арестовали
Стрелявшего в военкома Усть-Илимска мужчину арестовали на два месяца