https://ria.ru/20220928/arest-1819986854.html

Стрелявшего в военкома Усть-Илимска мужчину арестовали

Стрелявшего в военкома Усть-Илимска мужчину арестовали - РИА Новости, 28.09.2022

Стрелявшего в военкома Усть-Илимска мужчину арестовали

Мужчину, тяжело ранившего военкома в Усть-Илимске, арестовали на два месяца, сообщил РИА Новости представитель городского суда. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:06

2022-09-28T10:06

2022-09-28T11:26

усть-илимск

происшествия

иркутск

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ИРКУТСК, 28 сен — РИА Новости. Мужчину, тяжело ранившего военкома в Усть-Илимске, арестовали на два месяца, сообщил РИА Новости представитель городского суда."По постановлению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 ноября", — рассказал собеседник агентства.В понедельник мужчина устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска, пострадал военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном хранении оружия.Военкома после операции в тяжелом состоянии перевезли на лечение в Иркутск. По словам и.о. главы минздрава области Алексея Шелехова, у Елисеева ранения в грудь и поясницу.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819433990.html

https://ria.ru/20220926/voenkom-1819554019.html

усть-илимск

иркутск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

усть-илимск, происшествия, иркутск