https://ria.ru/20220928/arest-1819980918.html

"Это карма": британцы поддержали арест украинки Каркадым

"Это карма": британцы поддержали арест украинки Каркадым - РИА Новости, 28.09.2022

"Это карма": британцы поддержали арест украинки Каркадым

Читатели Daily Mail отреагировали на новость об аресте украинской беженки Софьи Каркадым, которая пыталась выбить дверь в доме своего экс-бойфренда, британца... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:38

2022-09-28T09:38

2022-09-28T10:31

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на новость об аресте украинской беженки Софьи Каркадым, которая пыталась выбить дверь в доме своего экс-бойфренда, британца Энтони Гарнетта.Многие комментаторы отметили, что подобный исход отношений британца, приютившего Каркадым, а затем бросившего ради нее жену с детьми, был предсказуем."Она сама вырыла эту яму. Она воспользовалась всеми, кто пытался помочь, ей было наплевать на хаос, который она оставила после себя", — заявил Hammihamster."Я знаю нескольких человек, которые предложили свои дома беженцам, и все эти истории закончились паршиво. О чем думал этот парень, когда бросил свою семью, чтобы быть с кем-то, кого знал всего десять дней!" — написал beetie57."Он отвратительно бросил своих двоих детей ради совершенно незнакомого человека. Надеюсь, он проживет долгую одинокую жизнь!" — осудил Гарнетта Ninky Nonk."Отличный урок для нее во всех действиях и последствиях", — считает This world isnut."Вау, ведь никто из нас этого не предвидел", — сыронизировал no_thanks_."Это называется "карма", — заключил TruUstNo1eva.Как ранее сообщила газета, Гарнетт расстался с Каркадым из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор украинка "схватила нож и несколько раз ударила им в стену". После разрыва Каркадым дважды пыталась проникнуть в дом Гарнетта, чтобы поговорить с ним, оба раза ее задерживала полиция. В последний раз правоохранителей вызвали соседи, услышав крики украинки возле съемного жилья Гарнетта, когда она пыталась "выбить входную дверь", однако та бросилась бежать, в результате офицеры обнаружили ее "прячущейся в близлежащих кустах".

https://ria.ru/20220927/bezhentsy-1819754679.html

https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, великобритания