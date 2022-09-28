04:34 28.09.2022 (обновлено: 10:01 28.09.2022)
Антонов предупредил США об "опасной грани" после заявления Блинкена
Посол России Антонов предупредил США об опасности стать участником конфликта на Украине
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. США подходят к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, отметил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Штаты не будут мешать Украине применять передаваемое ей оружие на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов.
"Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта", — говорится в распространенном комментарии Антонова.
Вашингтон "науськивает" Киев продолжать применять западное оружие, не осознавая рискованность этих действий, отметил посол.
"Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными", — подчеркнул дипломат.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. По итогам подсчета голосов за вхождение в состав России высказалось подавляющее большинство жителей этих регионов.
С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.
Президент Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.