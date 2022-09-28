https://ria.ru/20220928/abkhaziya-1819989938.html

Абхазии интересны объединения на евразийском пространстве, заявил Ардзинба

Абхазии интересны объединения на евразийском пространстве, заявил Ардзинба - РИА Новости, 28.09.2022

Абхазии интересны объединения на евразийском пространстве, заявил Ардзинба

Власти Абхазии видят интересными для страны интеграционные объединения на евразийском пространстве, в том числе и с точки зрения безопасности, заявил в интервью РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:20

2022-09-28T10:20

2022-09-28T10:20

абхазия

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Абхазии видят интересными для страны интеграционные объединения на евразийском пространстве, в том числе и с точки зрения безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба."Многие поддерживают интеграционные объединения на евразийском пространстве, для нас это действительно очень важно, и это привлекательный проект и с экономической точки зрения, и с точки зрения гарантий нашей национальной безопасности", - сказал Ардзинба, отвечая на вопрос о возможности вступления республики в состав Союзного государства.Он подчеркнул, что власти страны внимательно изучают интеграционные объединения и ход евразийской интеграции, в дальнейшем будут с вниманием относиться к этому вопросу."Поэтому мы будем двигаться в этом направлении. Отдельное внимание, конечно, к туристической отрасли. Абхазия многих интересует как серьезный туристический кластер, формирующийся уже как кластер евразийского, регионального значения. ... Разумная евразийская интеграция весьма уместна. Все это мы будем проводить через широкие общественные консультации", - добавил Ардзинба.

https://ria.ru/20220928/abkhaziya-1819986047.html

https://ria.ru/20220928/voyna-1819983044.html

абхазия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, в мире