https://ria.ru/20220928/abkhaziya-1819986047.html
В Абхазии создали рабочую группу для оценки боеготовности армии
В Абхазии создали рабочую группу для оценки боеготовности армии - РИА Новости, 28.09.2022
В Абхазии создали рабочую группу для оценки боеготовности армии
Рабочую группу создали на базе правительства Абхазии, она будет заниматься вопросами оценки боеготовности армии республики и отрабатывать их в том числе с... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:04
2022-09-28T10:04
2022-09-28T10:04
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Рабочую группу создали на базе правительства Абхазии, она будет заниматься вопросами оценки боеготовности армии республики и отрабатывать их в том числе с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба."Совсем недавно главой государства принято решение о создании специальной рабочей группы на базе правительства Республики Абхазии, которая будет рассматривать вопросы, связанные с оценкой боеготовности нашей армии и отрабатывать эти вопросы, конечно, в том числе и с российскими коллегами", - сказал Ардзинба.Он также добавил, что власти республики "прагматично" относятся к заявлениям грузинских политиков о том, что они не собираются вести военные действия или о референдуме."Надо смотреть, прежде всего, не на заявления, а на дела. А дела я вам перечислил", - добавил министр.В интервью РИА Новости он также рассказал об увеличении Грузией поставок боевых разведывательных БПЛА, расширении контактов с НАТО.Отвечая на вопрос о том, планируется ли на фоне мероприятий в Грузии усиление или перевооружение российской 7-й военной базы в Абхазии, министр отметил, что "это вопрос, который нужно задать российским коллегам, но с нашей стороны создана рабочая группа на базе правительства".Ардзинба уточнил, что рабочая группа будет рассматривать вопросы, связанные с боеготовностью армии Абхазии, оценивать потенциал, оценивать возможные сценарии развития событий.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, установив с ними дипломатические отношения. В Абхазии более половины населения имеет наряду с гражданством республики и гражданство России.
https://ria.ru/20220928/spetsoperatsiya-1819983960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, грузия, россия, нато, в мире
Абхазия, Грузия, Россия, НАТО, В мире
В Абхазии создали рабочую группу для оценки боеготовности армии
В Абхазии создали рабочую группу для оценки боеготовности армии, в том числе с Россией
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Рабочую группу создали на базе правительства Абхазии, она будет заниматься вопросами оценки боеготовности армии республики и отрабатывать их в том числе с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
"Совсем недавно главой государства принято решение о создании специальной рабочей группы на базе правительства Республики Абхазии, которая будет рассматривать вопросы, связанные с оценкой боеготовности нашей армии и отрабатывать эти вопросы, конечно, в том числе и с российскими коллегами", - сказал Ардзинба.
Он также добавил, что власти республики "прагматично" относятся к заявлениям грузинских политиков о том, что они не собираются вести военные действия или о референдуме.
"Надо смотреть, прежде всего, не на заявления, а на дела. А дела я вам перечислил", - добавил министр.
В интервью РИА Новости он также рассказал об увеличении Грузией
поставок боевых разведывательных БПЛА, расширении контактов с НАТО
.
"Идет подготовка к самым разным сценариям развития, и наш долг готовиться к этим разным сценариям", - заключил Ардзинба.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли на фоне мероприятий в Грузии усиление или перевооружение российской 7-й военной базы в Абхазии, министр отметил, что "это вопрос, который нужно задать российским коллегам, но с нашей стороны создана рабочая группа на базе правительства".
Ардзинба уточнил, что рабочая группа будет рассматривать вопросы, связанные с боеготовностью армии Абхазии, оценивать потенциал, оценивать возможные сценарии развития событий.
Москва
26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии
, установив с ними дипломатические отношения. В Абхазии более половины населения имеет наряду с гражданством республики и гражданство России.