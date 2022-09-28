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Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/abkhaziya-1819965852.html
Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет
Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет - РИА Новости, 28.09.2022
Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет
В Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих из республики участвовать в спецоперации на Украине в составе союзных сил России, ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:22
2022-09-28T07:38
специальная военная операция на украине
в мире
абхазия
донбасс
украина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих из республики участвовать в спецоперации на Украине в составе союзных сил России, ЛНР и ДНР, постоянно растет, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Инал Ардзинба."Мобилизации у нас нет. Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает. Это важно отметить, на мой взгляд. К сожалению, есть жертвы", - сказал он.По словам Ардзинбы, для добровольцев из Абхазии свобода Донбасса имеет большое значение."История Абхазии связана с тем, что мы большими страданиями, кровопролитием защищали нашу независимость. И наши ребята почувствовали, что народ Донбасса чувствует абсолютно то же самое. И поддержали. На мой взгляд, это такая серьезная, важная поддержка для народа Донбасса", - сказал он.Глава МИД также сообщил, что власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривая их проведение как несогласие с политикой киевского режима.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. По итогам подсчета голосов за вхождение в состав России высказалось подавляющее большинство жителей этих регионов.
https://ria.ru/20220803/abkhaziya-1806835188.html
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в мире, абхазия, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Абхазия, Донбасс, Украина
07:22 28.09.2022 (обновлено: 07:38 28.09.2022)
 
Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет

Глава МИД Абхазии Ардзинба: число добровольцев для участия в спецоперации растет

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба
Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих из республики участвовать в спецоперации на Украине в составе союзных сил России, ЛНР и ДНР, постоянно растет, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Инал Ардзинба.
"Мобилизации у нас нет. Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает. Это важно отметить, на мой взгляд. К сожалению, есть жертвы", - сказал он.
По словам Ардзинбы, для добровольцев из Абхазии свобода Донбасса имеет большое значение.
"История Абхазии связана с тем, что мы большими страданиями, кровопролитием защищали нашу независимость. И наши ребята почувствовали, что народ Донбасса чувствует абсолютно то же самое. И поддержали. На мой взгляд, это такая серьезная, важная поддержка для народа Донбасса", - сказал он.
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Абхазия поддержит Донбасс, заявил Бжания
Глава МИД также сообщил, что власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривая их проведение как несогласие с политикой киевского режима.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. По итогам подсчета голосов за вхождение в состав России высказалось подавляющее большинство жителей этих регионов.
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