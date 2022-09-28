https://ria.ru/20220928/abkhaziya-1819965852.html
Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет
Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет - РИА Новости, 28.09.2022
Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет
В Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих из республики участвовать в спецоперации на Украине в составе союзных сил России, ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:22
2022-09-28T07:22
2022-09-28T07:38
специальная военная операция на украине
в мире
абхазия
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819916165_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8bd5e434d41f3e82aef27bbf48579afc.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих из республики участвовать в спецоперации на Украине в составе союзных сил России, ЛНР и ДНР, постоянно растет, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Инал Ардзинба."Мобилизации у нас нет. Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает. Это важно отметить, на мой взгляд. К сожалению, есть жертвы", - сказал он.По словам Ардзинбы, для добровольцев из Абхазии свобода Донбасса имеет большое значение."История Абхазии связана с тем, что мы большими страданиями, кровопролитием защищали нашу независимость. И наши ребята почувствовали, что народ Донбасса чувствует абсолютно то же самое. И поддержали. На мой взгляд, это такая серьезная, важная поддержка для народа Донбасса", - сказал он.Глава МИД также сообщил, что власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривая их проведение как несогласие с политикой киевского режима.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. По итогам подсчета голосов за вхождение в состав России высказалось подавляющее большинство жителей этих регионов.
https://ria.ru/20220803/abkhaziya-1806835188.html
https://ria.ru/20220705/lnr-1800531360.html
абхазия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819916165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf38843bdf7ff1215251842b629a615e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Абхазия, Донбасс, Украина
07:22 28.09.2022 (обновлено: 07:38 28.09.2022)
Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет
Глава МИД Абхазии Ардзинба: число добровольцев для участия в спецоперации растет
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих из республики участвовать в спецоперации на Украине в составе союзных сил России, ЛНР и ДНР, постоянно растет, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Инал Ардзинба.
"Мобилизации у нас нет. Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса
, и их количество возрастает. Это важно отметить, на мой взгляд. К сожалению, есть жертвы", - сказал он.
По словам Ардзинбы, для добровольцев из Абхазии свобода Донбасса имеет большое значение.
"История Абхазии связана с тем, что мы большими страданиями, кровопролитием защищали нашу независимость. И наши ребята почувствовали, что народ Донбасса чувствует абсолютно то же самое. И поддержали. На мой взгляд, это такая серьезная, важная поддержка для народа Донбасса", - сказал он.
Глава МИД также сообщил, что власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривая их проведение как несогласие с политикой киевского режима.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. По итогам подсчета голосов за вхождение в состав России высказалось подавляющее большинство жителей этих регионов.