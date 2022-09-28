https://ria.ru/20220928/abkhaziya-1819965852.html

Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет

Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет - РИА Новости, 28.09.2022

Глава МИД Абхазии: число добровольцев для участия в спецоперации растет

В Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих из республики участвовать в спецоперации на Украине в составе союзных сил России, ЛНР и ДНР,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T07:22

2022-09-28T07:22

2022-09-28T07:38

специальная военная операция на украине

в мире

абхазия

донбасс

украина

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих из республики участвовать в спецоперации на Украине в составе союзных сил России, ЛНР и ДНР, постоянно растет, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Инал Ардзинба."Мобилизации у нас нет. Хочу обратить внимание на то, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, и их количество возрастает. Это важно отметить, на мой взгляд. К сожалению, есть жертвы", - сказал он.По словам Ардзинбы, для добровольцев из Абхазии свобода Донбасса имеет большое значение."История Абхазии связана с тем, что мы большими страданиями, кровопролитием защищали нашу независимость. И наши ребята почувствовали, что народ Донбасса чувствует абсолютно то же самое. И поддержали. На мой взгляд, это такая серьезная, важная поддержка для народа Донбасса", - сказал он.Глава МИД также сообщил, что власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривая их проведение как несогласие с политикой киевского режима.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. По итогам подсчета голосов за вхождение в состав России высказалось подавляющее большинство жителей этих регионов.

https://ria.ru/20220803/abkhaziya-1806835188.html

https://ria.ru/20220705/lnr-1800531360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, абхазия, донбасс, украина