https://ria.ru/20220928/abkhaziya-1819962217.html

Глава МИД Абхазии: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах

Глава МИД Абхазии: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах - РИА Новости, 28.09.2022

Глава МИД Абхазии: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах

Власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривают их... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T05:47

2022-09-28T05:47

2022-09-28T05:47

в мире

украина

россия

абхазия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривают их проведение как несогласие с политикой Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба."Мы по поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжания осуществляем внимательный мониторинг ситуации. Мы с вниманием и с уважением относимся к позиции людей, это – их инициатива, (людей) которые там проживают, людей, которые не согласны с принципами формирования политики на Украине, с фактически явными и серьезными проявлениями неонацистских устремлений, которые очевидны сегодня на Украине. Мы это рассматриваем как несогласие людей с этой политикой", - сказал Ардзинба.Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, абхазия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях