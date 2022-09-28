Глава МИД Абхазии: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах
Глава МИД Абхазии Ардзинба: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник избирательной комиссии на избирательном участке
Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривают их проведение как несогласие с политикой Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
"Мы по поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжания осуществляем внимательный мониторинг ситуации. Мы с вниманием и с уважением относимся к позиции людей, это – их инициатива, (людей) которые там проживают, людей, которые не согласны с принципами формирования политики на Украине, с фактически явными и серьезными проявлениями неонацистских устремлений, которые очевидны сегодня на Украине. Мы это рассматриваем как несогласие людей с этой политикой", - сказал Ардзинба.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.