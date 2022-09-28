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Глава МИД Абхазии: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах - РИА Новости, 28.09.2022
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Глава МИД Абхазии: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах
Глава МИД Абхазии: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах - РИА Новости, 28.09.2022
Глава МИД Абхазии: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах
Власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривают их... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T05:47
2022-09-28T05:47
в мире
украина
россия
абхазия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривают их проведение как несогласие с политикой Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба."Мы по поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжания осуществляем внимательный мониторинг ситуации. Мы с вниманием и с уважением относимся к позиции людей, это – их инициатива, (людей) которые там проживают, людей, которые не согласны с принципами формирования политики на Украине, с фактически явными и серьезными проявлениями неонацистских устремлений, которые очевидны сегодня на Украине. Мы это рассматриваем как несогласие людей с этой политикой", - сказал Ардзинба.Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, украина, россия, абхазия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Украина, Россия, Абхазия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
05:47 28.09.2022
 
Глава МИД Абхазии: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах

Глава МИД Абхазии Ардзинба: с уважением относимся к волеизъявлению на референдумах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник избирательной комиссии на избирательном участке
Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Абхазии с вниманием и уважением относятся к волеизъявлению жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах, рассматривают их проведение как несогласие с политикой Украины, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
"Мы по поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжания осуществляем внимательный мониторинг ситуации. Мы с вниманием и с уважением относимся к позиции людей, это – их инициатива, (людей) которые там проживают, людей, которые не согласны с принципами формирования политики на Украине, с фактически явными и серьезными проявлениями неонацистских устремлений, которые очевидны сегодня на Украине. Мы это рассматриваем как несогласие людей с этой политикой", - сказал Ардзинба.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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