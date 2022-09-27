https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819783447.html

Госдума освободила мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ

Госдума освободила мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ - РИА Новости, 27.09.2022

Госдума освободила мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, главы комитета по ЖКХ Сергея Пахомова и первого зампреда... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:09

2022-09-27T14:09

2022-09-27T14:09

специальная военная операция на украине

жкх

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, главы комитета по ЖКХ Сергея Пахомова и первого зампреда комитета Павла Качкаева об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.Проектом предлагается граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и членов их семей до прекращения действия указанного контракта освобождать от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, говорится в сопровождающих проект документах.

https://ria.ru/20220926/kredit-1819655022.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

жкх, общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии