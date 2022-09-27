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Госдума освободила мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Госдума освободила мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ
Госдума освободила мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ - РИА Новости, 27.09.2022
Госдума освободила мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, главы комитета по ЖКХ Сергея Пахомова и первого зампреда... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:09
2022-09-27T14:09
специальная военная операция на украине
жкх
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, главы комитета по ЖКХ Сергея Пахомова и первого зампреда комитета Павла Качкаева об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.Проектом предлагается граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и членов их семей до прекращения действия указанного контракта освобождать от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, говорится в сопровождающих проект документах.
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жкх, общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
14:09 27.09.2022
 
Госдума освободила мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ

Госдума приняла поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней по ЖКХ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСчетчик
Счетчик - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки зампредседателя Госдумы Сергея Неверова, главы комитета по ЖКХ Сергея Пахомова и первого зампреда комитета Павла Качкаева об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.
Проектом предлагается граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и членов их семей до прекращения действия указанного контракта освобождать от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, говорится в сопровождающих проект документах.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 21:17
Комитет Госдумы одобрил кредитные каникулы для мобилизованных граждан
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХОбществоГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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