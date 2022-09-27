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В России в 2022 году увеличилось производство скота и птицы - РИА Новости, 27.09.2022
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В России в 2022 году увеличилось производство скота и птицы
В России в 2022 году увеличилось производство скота и птицы - РИА Новости, 27.09.2022
В России в 2022 году увеличилось производство скота и птицы
РФ в 2022 году по сравнению с 2021 годом произведет больше молока, а также увеличит производство скота и птицы, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:52
2022-09-27T14:52
экономика
дмитрий патрушев
владимир путин
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РФ в 2022 году по сравнению с 2021 годом произведет больше молока, а также увеличит производство скота и птицы, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном ходу сезонных полевых работ."В животноводстве по итогам года прогнозируем увеличение показателей. Так, за восемь месяцев производство скота и птицы составило 8,5 миллиона тонн, это на 440 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2021 года. Прогноз производства по итогам года – 16 миллионов тонн", - сказал Патрушев."Производство молока за восемь месяцев достигло 12,7 миллиона тонн, это на 430 тысяч тонн больше, чем годом ранее. В 2022 году рассчитываем выйти на 32,5 миллиона тонн", - добавил министр.Согласно данным Росстата, производство скота и птицы на убой в РФ в 2021 году по сравнению с 2020 годом в хозяйствах всех категорий выросло на 0,3% - до 15,7 миллиона тонн (в живом весе), производство молока выросло на 0,2% и составило 32,3 миллиона тонн.В отношении продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в целом по основным категориям отмечается рост, сообщил Патрушев, уточнив, что по итогам года планируется выйти на объемы "не ниже прошлогодних"."Таким образом, Владимир Владимирович, текущие производственные показатели позволяют в полной мере исполнять Доктрину продовольственной безопасности, то есть обеспечивать внутренний рынок и продолжать развивать экспорт",- заключил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/zerno-1819788549.html
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экономика, дмитрий патрушев, владимир путин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
14:52 27.09.2022
 
В России в 2022 году увеличилось производство скота и птицы

Минсельхоз: в России в 2022 году увеличилось производство скота и птицы

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкКорова на пастбище
Корова на пастбище - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РФ в 2022 году по сравнению с 2021 годом произведет больше молока, а также увеличит производство скота и птицы, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном ходу сезонных полевых работ.
"В животноводстве по итогам года прогнозируем увеличение показателей. Так, за восемь месяцев производство скота и птицы составило 8,5 миллиона тонн, это на 440 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2021 года. Прогноз производства по итогам года – 16 миллионов тонн", - сказал Патрушев.
"Производство молока за восемь месяцев достигло 12,7 миллиона тонн, это на 430 тысяч тонн больше, чем годом ранее. В 2022 году рассчитываем выйти на 32,5 миллиона тонн", - добавил министр.
Согласно данным Росстата, производство скота и птицы на убой в РФ в 2021 году по сравнению с 2020 годом в хозяйствах всех категорий выросло на 0,3% - до 15,7 миллиона тонн (в живом весе), производство молока выросло на 0,2% и составило 32,3 миллиона тонн.
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В отношении продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в целом по основным категориям отмечается рост, сообщил Патрушев, уточнив, что по итогам года планируется выйти на объемы "не ниже прошлогодних".
"Таким образом, Владимир Владимирович, текущие производственные показатели позволяют в полной мере исполнять Доктрину продовольственной безопасности, то есть обеспечивать внутренний рынок и продолжать развивать экспорт",- заключил министр.
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ЭкономикаДмитрий ПатрушевВладимир ПутинРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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