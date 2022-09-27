https://ria.ru/20220927/zhivotnovodstvo-1819799030.html

В России в 2022 году увеличилось производство скота и птицы

В России в 2022 году увеличилось производство скота и птицы - РИА Новости, 27.09.2022

В России в 2022 году увеличилось производство скота и птицы

РФ в 2022 году по сравнению с 2021 годом произведет больше молока, а также увеличит производство скота и птицы, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:52

2022-09-27T14:52

2022-09-27T14:52

экономика

дмитрий патрушев

владимир путин

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РФ в 2022 году по сравнению с 2021 годом произведет больше молока, а также увеличит производство скота и птицы, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном ходу сезонных полевых работ."В животноводстве по итогам года прогнозируем увеличение показателей. Так, за восемь месяцев производство скота и птицы составило 8,5 миллиона тонн, это на 440 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2021 года. Прогноз производства по итогам года – 16 миллионов тонн", - сказал Патрушев."Производство молока за восемь месяцев достигло 12,7 миллиона тонн, это на 430 тысяч тонн больше, чем годом ранее. В 2022 году рассчитываем выйти на 32,5 миллиона тонн", - добавил министр.Согласно данным Росстата, производство скота и птицы на убой в РФ в 2021 году по сравнению с 2020 годом в хозяйствах всех категорий выросло на 0,3% - до 15,7 миллиона тонн (в живом весе), производство молока выросло на 0,2% и составило 32,3 миллиона тонн.В отношении продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в целом по основным категориям отмечается рост, сообщил Патрушев, уточнив, что по итогам года планируется выйти на объемы "не ниже прошлогодних"."Таким образом, Владимир Владимирович, текущие производственные показатели позволяют в полной мере исполнять Доктрину продовольственной безопасности, то есть обеспечивать внутренний рынок и продолжать развивать экспорт",- заключил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/zerno-1819788549.html

https://ria.ru/20220808/ukraina-1807990134.html

россия

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Варвара Скокшина

экономика, дмитрий патрушев, владимир путин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)