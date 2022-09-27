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Путин заявил, что зерно с Украины не доходит до беднейших стран - РИА Новости, 27.09.2022
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Путин заявил, что зерно с Украины не доходит до беднейших стран
Путин заявил, что зерно с Украины не доходит до беднейших стран - РИА Новости, 27.09.2022
Путин заявил, что зерно с Украины не доходит до беднейших стран
Зерно с Украины уходит мимо беднейших стран мира, несмотря на то, что Россия давно говорит об этой проблеме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:24
2022-09-27T17:54
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Зерно с Украины уходит мимо беднейших стран мира, несмотря на то, что Россия давно говорит об этой проблеме, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, по состоянию на 23 сентября из 203 судов, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН."Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит", - сказал Путин на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ."Ситуация здесь не меняется - сплошное надувательство, и ничего больше. Повторю, Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис", - сказал Путин.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20220927/zerno-1819761865.html
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"Сплошное надувательство" – Путин о зерне, которое вывозят с Украины
Зерно с Украины уходит мимо беднейших стран мира, несмотря на то, что Россия давно говорит об этой проблеме, заявил президент РФ Владимир Путин.
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украина, россия, экономика, владимир путин, василий небензя, цены на нефть, турция, оон
Украина, Россия, Экономика, Владимир Путин, Василий Небензя, Цены на нефть, Турция, ООН
13:24 27.09.2022 (обновлено: 17:54 27.09.2022)
 
Путин заявил, что зерно с Украины не доходит до беднейших стран

Президент Путин назвал надувательством ситуацию с вывозом зерна с Украины

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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Зерно с Украины уходит мимо беднейших стран мира, несмотря на то, что Россия давно говорит об этой проблеме, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, по состоянию на 23 сентября из 203 судов, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин
"Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит", - сказал Путин на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ.
"Ситуация здесь не меняется - сплошное надувательство, и ничего больше. Повторю, Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис", - сказал Путин.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Зерна озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 12:17
В МИД прокомментировали предложение Байдена продлить зерновую сделку
 
УкраинаРоссияЭкономикаВладимир ПутинВасилий НебензяЦены на нефтьТурцияООН
 
 
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