Рейтинг@Mail.ru
Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/zerno-1819761865.html
Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин
Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин - РИА Новости, 27.09.2022
Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин
В нынешней непростой ситуации Россия закроет свои потребности и сможет экспортировать зерно, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:18
2022-09-27T13:39
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg
СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. В нынешней непростой ситуации Россия закроет свои потребности и сможет экспортировать зерно, сообщил президент РФ Владимир Путин."В нынешней непростой ситуации мы полностью гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям. И получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме ВКС.Путин попросил доложить, как в целом проходит уборочная кампания, с какими проблемами сталкиваются предприятия и хозяйства и как работают меры поддержки. Он напомнил, что на совещании в апреле было принято решение направить более 150 миллиардов рублей дополнительно на поддержку оборотных и инвестиционных кредитов, отметив, что "очевидно, это тоже поспособствовало достижению рекордных показателей по сбору урожая".
https://ria.ru/20220923/urozhay-1818953691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_472c73977eee380a213a81fb3fd4e701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
13:18 27.09.2022 (обновлено: 13:39 27.09.2022)
 
Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин

Путин: Россия сможет не только закрыть потребности по зерну, но и экспортировать его

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. В нынешней непростой ситуации Россия закроет свои потребности и сможет экспортировать зерно, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешней непростой ситуации мы полностью гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям. И получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме ВКС.
Путин попросил доложить, как в целом проходит уборочная кампания, с какими проблемами сталкиваются предприятия и хозяйства и как работают меры поддержки. Он напомнил, что на совещании в апреле было принято решение направить более 150 миллиардов рублей дополнительно на поддержку оборотных и инвестиционных кредитов, отметив, что "очевидно, это тоже поспособствовало достижению рекордных показателей по сбору урожая".
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 15:10
Россия в этом году может собрать рекордный урожай зерновых
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала