https://ria.ru/20220927/zerno-1819761865.html

Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин

Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин - РИА Новости, 27.09.2022

Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин

В нынешней непростой ситуации Россия закроет свои потребности и сможет экспортировать зерно, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:18

2022-09-27T13:18

2022-09-27T13:39

россия

экономика

владимир путин

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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. В нынешней непростой ситуации Россия закроет свои потребности и сможет экспортировать зерно, сообщил президент РФ Владимир Путин."В нынешней непростой ситуации мы полностью гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям. И получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме ВКС.Путин попросил доложить, как в целом проходит уборочная кампания, с какими проблемами сталкиваются предприятия и хозяйства и как работают меры поддержки. Он напомнил, что на совещании в апреле было принято решение направить более 150 миллиардов рублей дополнительно на поддержку оборотных и инвестиционных кредитов, отметив, что "очевидно, это тоже поспособствовало достижению рекордных показателей по сбору урожая".

https://ria.ru/20220923/urozhay-1818953691.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин