https://ria.ru/20220927/zerno-1819761865.html
Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин
Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин - РИА Новости, 27.09.2022
Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин
В нынешней непростой ситуации Россия закроет свои потребности и сможет экспортировать зерно, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:18
2022-09-27T13:18
2022-09-27T13:39
россия
экономика
владимир путин
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. В нынешней непростой ситуации Россия закроет свои потребности и сможет экспортировать зерно, сообщил президент РФ Владимир Путин."В нынешней непростой ситуации мы полностью гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям. И получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме ВКС.Путин попросил доложить, как в целом проходит уборочная кампания, с какими проблемами сталкиваются предприятия и хозяйства и как работают меры поддержки. Он напомнил, что на совещании в апреле было принято решение направить более 150 миллиардов рублей дополнительно на поддержку оборотных и инвестиционных кредитов, отметив, что "очевидно, это тоже поспособствовало достижению рекордных показателей по сбору урожая".
https://ria.ru/20220923/urozhay-1818953691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
13:18 27.09.2022 (обновлено: 13:39 27.09.2022)
Россия закроет свои потребности по зерну, заверил Путин
Путин: Россия сможет не только закрыть потребности по зерну, но и экспортировать его
СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. В нынешней непростой ситуации Россия закроет свои потребности и сможет экспортировать зерно, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешней непростой ситуации мы полностью гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям. И получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме ВКС.
Путин попросил доложить, как в целом проходит уборочная кампания, с какими проблемами сталкиваются предприятия и хозяйства и как работают меры поддержки. Он напомнил, что на совещании в апреле было принято решение направить более 150 миллиардов рублей дополнительно на поддержку оборотных и инвестиционных кредитов, отметив, что "очевидно, это тоже поспособствовало достижению рекордных показателей по сбору урожая".