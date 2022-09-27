https://ria.ru/20220927/zelenskiy-1819937815.html

Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности

Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности - РИА Новости, 27.09.2022

Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности

Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН обеспечить Киеву коллективные гарантии безопасности. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T22:55

2022-09-27T22:55

2022-09-27T22:55

владимир зеленский

сергей лавров

россия

украина

киев

нато

совет безопасности оон

оон

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ООН, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН обеспечить Киеву коллективные гарантии безопасности.Он добавил, что "мир нуждается" в такой архитектуре безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины и призвал продолжить предоставлять Киеву военную и финансовую поддержку.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.

https://ria.ru/20220927/sovbez-1819933463.html

https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818779827.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, киев, нато, совет безопасности оон, оон