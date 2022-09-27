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Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности - РИА Новости, 27.09.2022
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Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности
Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности - РИА Новости, 27.09.2022
Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности
Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН обеспечить Киеву коллективные гарантии безопасности. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T22:55
2022-09-27T22:55
владимир зеленский
сергей лавров
россия
украина
киев
нато
совет безопасности оон
оон
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН обеспечить Киеву коллективные гарантии безопасности.Он добавил, что "мир нуждается" в такой архитектуре безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины и призвал продолжить предоставлять Киеву военную и финансовую поддержку.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
https://ria.ru/20220927/sovbez-1819933463.html
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владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, киев, нато, совет безопасности оон, оон
Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Украина, Киев, НАТО, Совет Безопасности ООН, ООН
22:55 27.09.2022
 
Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности

Зеленский призвал Совбез ООН обеспечить Украине коллективные гарантии безопасности

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН обеспечить Киеву коллективные гарантии безопасности.
"Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", - заявил Зеленский во вторник в своем видеообращении в рамках заседания Совбеза.
Он добавил, что "мир нуждается" в такой архитектуре безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины и призвал продолжить предоставлять Киеву военную и финансовую поддержку.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 22:23
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН
Ранее Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
Он, конечно, сукин сын, но он наш сын – Лавров о политике Запада в отношении Зеленского - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 19:12Специальная военная операция на Украине
"Наш сукин сын": Лавров охарактеризовал политику Запада по Зеленскому
 
Владимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссияУкраинаКиевНАТОСовет Безопасности ООНООН
 
 
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