Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности
Зеленский призвал Совбез ООН обеспечить Украине коллективные гарантии безопасности
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН обеспечить Киеву коллективные гарантии безопасности.
"Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", - заявил Зеленский во вторник в своем видеообращении в рамках заседания Совбеза.
Он добавил, что "мир нуждается" в такой архитектуре безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины и призвал продолжить предоставлять Киеву военную и финансовую поддержку.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.