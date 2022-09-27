https://ria.ru/20220927/zelenskiy-1819720945.html

В Турции объяснили, как Зеленский оскорбил немцев

В Турции объяснили, как Зеленский оскорбил немцев - РИА Новости, 27.09.2022

В Турции объяснили, как Зеленский оскорбил немцев

Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя Германию за недостаточную военную помощь, затронул больную для немцев тему нацистского прошлого, пишет турецкое... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:01

2022-09-27T11:01

2022-09-27T16:31

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя Германию за недостаточную военную помощь, затронул больную для немцев тему нацистского прошлого, пишет турецкое издание dikGAZETE.Автор статьи подчеркнул, что в Киеве используют шантаж и скандалы с целью получить от европейских партнеров все необходимое. При этом недавнее высказывание Зеленского о Германии свидетельствует о том, что украинские власти исчерпали практически все военные ресурсы.Как уточнило СМИ, среди немцев напоминание о причастности их предков к преступлениям Гитлера считается худшим оскорблением, что чревато для Зеленского потерей репутации.Что касается поставок вооружений, Берлин не стал отправлять запрашиваемые Киевом танки "Леопард-2" из-за негласной договоренности между западными странами. Многие из них стремятся к скорейшему прекращению конфликта и возвращения Украины к переговорам с Россией, отметил автор материала.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями становится законной целью для российской армии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220926/zelenskiy-1819648970.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220925/sholts-1819368846.html

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в мире, владимир зеленский, украина, германия, россия, евросоюз