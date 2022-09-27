11:01 27.09.2022 (обновлено: 16:31 27.09.2022)
В Турции объяснили, как Зеленский оскорбил немцев
DikGAZETE: Зеленский оскорбил Германию, напомнив о ее нацистском прошлом
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя Германию за недостаточную военную помощь, затронул больную для немцев тему нацистского прошлого, пишет турецкое издание dikGAZETE.
Автор статьи подчеркнул, что в Киеве используют шантаж и скандалы с целью получить от европейских партнеров все необходимое. При этом недавнее высказывание Зеленского о Германии свидетельствует о том, что украинские власти исчерпали практически все военные ресурсы.
"У Германии есть определенные психологические барьеры в поставках оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", – приводит слова политика СМИ.
Как уточнило СМИ, среди немцев напоминание о причастности их предков к преступлениям Гитлера считается худшим оскорблением, что чревато для Зеленского потерей репутации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями становится законной целью для российской армии.
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