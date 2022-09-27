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В Турции объяснили, как Зеленский оскорбил немцев - РИА Новости, 27.09.2022
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В Турции объяснили, как Зеленский оскорбил немцев
В Турции объяснили, как Зеленский оскорбил немцев - РИА Новости, 27.09.2022
В Турции объяснили, как Зеленский оскорбил немцев
Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя Германию за недостаточную военную помощь, затронул больную для немцев тему нацистского прошлого, пишет турецкое... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:01
2022-09-27T16:31
в мире
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя Германию за недостаточную военную помощь, затронул больную для немцев тему нацистского прошлого, пишет турецкое издание dikGAZETE.Автор статьи подчеркнул, что в Киеве используют шантаж и скандалы с целью получить от европейских партнеров все необходимое. При этом недавнее высказывание Зеленского о Германии свидетельствует о том, что украинские власти исчерпали практически все военные ресурсы.Как уточнило СМИ, среди немцев напоминание о причастности их предков к преступлениям Гитлера считается худшим оскорблением, что чревато для Зеленского потерей репутации.Что касается поставок вооружений, Берлин не стал отправлять запрашиваемые Киевом танки "Леопард-2" из-за негласной договоренности между западными странами. Многие из них стремятся к скорейшему прекращению конфликта и возвращения Украины к переговорам с Россией, отметил автор материала.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями становится законной целью для российской армии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220926/zelenskiy-1819648970.html
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в мире, владимир зеленский, украина, германия, россия, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Россия, Евросоюз
11:01 27.09.2022 (обновлено: 16:31 27.09.2022)
 
В Турции объяснили, как Зеленский оскорбил немцев

DikGAZETE: Зеленский оскорбил Германию, напомнив о ее нацистском прошлом

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя Германию за недостаточную военную помощь, затронул больную для немцев тему нацистского прошлого, пишет турецкое издание dikGAZETE.
Автор статьи подчеркнул, что в Киеве используют шантаж и скандалы с целью получить от европейских партнеров все необходимое. При этом недавнее высказывание Зеленского о Германии свидетельствует о том, что украинские власти исчерпали практически все военные ресурсы.

"У Германии есть определенные психологические барьеры в поставках оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", – приводит слова политика СМИ.

Как уточнило СМИ, среди немцев напоминание о причастности их предков к преступлениям Гитлера считается худшим оскорблением, что чревато для Зеленского потерей репутации.
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Что касается поставок вооружений, Берлин не стал отправлять запрашиваемые Киевом танки "Леопард-2" из-за негласной договоренности между западными странами. Многие из них стремятся к скорейшему прекращению конфликта и возвращения Украины к переговорам с Россией, отметил автор материала.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с вооружениями становится законной целью для российской армии.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаГерманияРоссияЕвросоюз
 
 
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