https://ria.ru/20220927/zavod-1819756522.html

Завод по производству макарон стоимостью $5 млн построят в Подмосковье

Завод по производству макарон стоимостью $5 млн построят в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2022

Завод по производству макарон стоимостью $5 млн построят в Подмосковье

Кыргызско-турецкая группа "Акун" построит на территории Электрогорска завод по производству макарон с общим объемом инвестиций в размере5 миллионов долларов,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:59

2022-09-27T12:59

2022-09-27T13:24

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Кыргызско-турецкая группа "Акун" построит на территории Электрогорска завод по производству макарон с общим объемом инвестиций в размере5 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Как уточнили в пресс-службе ведомства, под проект выкуплен участок площадью 20 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован в конце2023 года. Благодаря запуску завода появится 80 рабочих мест.В составе группы "АКУН" семь предприятий, которые производят муку, макаронные изделия, воду и напитки, в том числе лимонад "Буратино". Продукция поставляется в более чем 500 магазинов России и стран ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816692356.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, электрогорск, россия