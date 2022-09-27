12:59 27.09.2022 (обновлено: 13:24 27.09.2022)
Завод по производству макарон стоимостью $5 млн построят в Подмосковье
Производство макаронных изделий. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Кыргызско-турецкая группа "Акун" построит на территории Электрогорска завод по производству макарон с общим объемом инвестиций в размере5 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, под проект выкуплен участок площадью 20 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован в конце2023 года. Благодаря запуску завода появится 80 рабочих мест.
"Кыргызско-турецкая группа компаний "АКУН", специализирующаяся на выпуске муки, манной крупы, макаронных изделий и лапши, планирует построить новый завод и склады хранения на территории подмосковного Электрогорска. Объем инвестиций в проект составит не менее 5 миллионов долларов. Будет создано 80 новых рабочих мест", - приводятся слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова
В составе группы "АКУН" семь предприятий, которые производят муку, макаронные изделия, воду и напитки, в том числе лимонад "Буратино". Продукция поставляется в более чем 500 магазинов России и стран ближнего зарубежья.