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Завод по производству макарон стоимостью $5 млн построят в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2022
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Завод по производству макарон стоимостью $5 млн построят в Подмосковье
Завод по производству макарон стоимостью $5 млн построят в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2022
Завод по производству макарон стоимостью $5 млн построят в Подмосковье
Кыргызско-турецкая группа "Акун" построит на территории Электрогорска завод по производству макарон с общим объемом инвестиций в размере5 миллионов долларов,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:59
2022-09-27T13:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
электрогорск
россия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Кыргызско-турецкая группа "Акун" построит на территории Электрогорска завод по производству макарон с общим объемом инвестиций в размере5 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Как уточнили в пресс-службе ведомства, под проект выкуплен участок площадью 20 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован в конце2023 года. Благодаря запуску завода появится 80 рабочих мест.В составе группы "АКУН" семь предприятий, которые производят муку, макаронные изделия, воду и напитки, в том числе лимонад "Буратино". Продукция поставляется в более чем 500 магазинов России и стран ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816692356.html
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московская область (подмосковье), экономика, электрогорск, россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Электрогорск, Россия
12:59 27.09.2022 (обновлено: 13:24 27.09.2022)
 

Завод по производству макарон стоимостью $5 млн построят в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПроизводство макаронных изделий
Производство макаронных изделий - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство макаронных изделий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Кыргызско-турецкая группа "Акун" построит на территории Электрогорска завод по производству макарон с общим объемом инвестиций в размере5 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, под проект выкуплен участок площадью 20 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован в конце2023 года. Благодаря запуску завода появится 80 рабочих мест.
"Кыргызско-турецкая группа компаний "АКУН", специализирующаяся на выпуске муки, манной крупы, макаронных изделий и лапши, планирует построить новый завод и склады хранения на территории подмосковного Электрогорска. Объем инвестиций в проект составит не менее 5 миллионов долларов. Будет создано 80 новых рабочих мест", - приводятся слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова
В составе группы "АКУН" семь предприятий, которые производят муку, макаронные изделия, воду и напитки, в том числе лимонад "Буратино". Продукция поставляется в более чем 500 магазинов России и стран ближнего зарубежья.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаЭлектрогорскРоссия
 
 
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