https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819836944.html

На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области

На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022

На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области

На участках в России за вхождение в состав РФ проголосовали 97,66% граждан Запорожской области, следует из данных после подсчета 26% голосов. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:30

2022-09-27T16:30

2022-09-27T16:53

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На участках в России за вхождение в состав РФ проголосовали 97,66% граждан Запорожской области, следует из данных после подсчета 26% голосов.За проголосовали 3209 человек, против - 46 (1,4%).

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

запорожская область

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, россия