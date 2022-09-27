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На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819836944.html
На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области
На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области
На участках в России за вхождение в состав РФ проголосовали 97,66% граждан Запорожской области, следует из данных после подсчета 26% голосов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:30
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специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На участках в России за вхождение в состав РФ проголосовали 97,66% граждан Запорожской области, следует из данных после подсчета 26% голосов.За проголосовали 3209 человек, против - 46 (1,4%).
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
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запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия
16:30 27.09.2022 (обновлено: 16:53 27.09.2022)
 
На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области

На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Украины во время регистрации для голосования на референдуме на избирательном участке в Екатеринбурге
Паспорт гражданина Украины во время регистрации для голосования на референдуме на избирательном участке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Украины во время регистрации для голосования на референдуме на избирательном участке в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На участках в России за вхождение в состав РФ проголосовали 97,66% граждан Запорожской области, следует из данных после подсчета 26% голосов.
За проголосовали 3209 человек, против - 46 (1,4%).
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Нас хотят запугать": что происходит на участках для голосования в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссия
 
 
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