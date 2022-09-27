https://ria.ru/20220927/zaporozhe-1819836944.html
На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области
На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области - РИА Новости, 27.09.2022
На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области
На участках в России за вхождение в состав РФ проголосовали 97,66% граждан Запорожской области, следует из данных после подсчета 26% голосов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:30
2022-09-27T16:30
2022-09-27T16:53
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819316359_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_7887b71b01f763611350f09e9b01d478.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На участках в России за вхождение в состав РФ проголосовали 97,66% граждан Запорожской области, следует из данных после подсчета 26% голосов.За проголосовали 3209 человек, против - 46 (1,4%).
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819316359_237:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_a15f559d6dafcc912580642370162762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия
16:30 27.09.2022 (обновлено: 16:53 27.09.2022)
На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области
На участках в России обработали 26% протоколов жителей Запорожской области