https://ria.ru/20220927/zakharova-1819941331.html

Захарова оценила заявление экс-главы МИД Польши по "Северному потоку"

Захарова оценила заявление экс-главы МИД Польши по "Северному потоку" - РИА Новости, 28.09.2022

Захарова оценила заявление экс-главы МИД Польши по "Северному потоку"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост в соцсетях экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, в котором он... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-27T23:36

2022-09-27T23:36

2022-09-28T03:06

мария захарова

радослав сикорский

польша

дания

россия

nord stream 2 ag

siemens

северный поток

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост в соцсетях экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, в котором он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток", поинтересовавшись, является ли это признанием теракта.Ранее Сикорский обрадовался повреждению трубопровода, а также написал "спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду."Это официальное заявление о теракте?" - задала вопрос Захарова в своем Telegram-канале.В понедельник компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке — 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока".Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, "на "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции, другая — в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу".Шведские сейсмологи заявили, что в районе утечек газа на трубопроводах зафиксировали два мощных взрыва.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

https://ria.ru/20220927/utechki-1819932754.html

польша

дания

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария захарова, радослав сикорский, польша, дания, россия, nord stream 2 ag, siemens, северный поток, северный поток — 2