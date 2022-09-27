https://ria.ru/20220927/zaderzhanie-1819720239.html

ФСБ задержала вербовщика ИГ*, действовавшего в Москве и Воронеже

ФСБ задержала вербовщика ИГ*, действовавшего в Москве и Воронеже - РИА Новости, 27.09.2022

ФСБ задержала вербовщика ИГ*, действовавшего в Москве и Воронеже

В Московском регионе задержали вербовщика "Исламского государства"*, пропагандировавшего радикальный ислам в Москве и Воронеже, сообщил Центр общественных... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:58

2022-09-27T10:58

2022-09-27T13:04

происшествия

россия

москва

воронеж

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Московском регионе задержали вербовщика "Исламского государства"*, пропагандировавшего радикальный ислам в Москве и Воронеже, сообщил Центр общественных связей ФСБ.Подозреваемый — 24-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Он распространял террористические идеи среди своих земляков."Мужчина задержан на строительном объекте Московского региона, доставлен для проведения дальнейших следственных действий в город Воронеж", — добавили в управлении ФСБ по Воронежской области.ФСБ провела операцию совместно с Росгвардией.Задержанный активно использовал для вербовки соцсети и мессенджеры, где публиковал пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке.Мужчина уже дал признательные показания. Против него открыли уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности", предъявили обвинения и арестовали.*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220915/terrorizm-1817088813.html

https://ria.ru/20220824/ig-1811935192.html

россия

москва

воронеж

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание сторонника радикального ислама, который вербовал мусульман в "ИГИЛ*" ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Московском регионе задержан сторонник радикального ислама, осуществлявший вовлечение мусульман в деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации "ИГИЛ". 24-летний гражданин одной из стран Центральной Азии пропагандировал идеологию "Исламского государства" среди своих земляков по местам их трудовой деятельности в Москве и Воронеже. 2022-09-27T10:58 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, воронеж, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)