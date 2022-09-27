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ФСБ задержала вербовщика ИГ*, действовавшего в Москве и Воронеже - РИА Новости, 27.09.2022
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ФСБ задержала вербовщика ИГ*, действовавшего в Москве и Воронеже
ФСБ задержала вербовщика ИГ*, действовавшего в Москве и Воронеже - РИА Новости, 27.09.2022
ФСБ задержала вербовщика ИГ*, действовавшего в Москве и Воронеже
В Московском регионе задержали вербовщика "Исламского государства"*, пропагандировавшего радикальный ислам в Москве и Воронеже, сообщил Центр общественных... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:58
2022-09-27T13:04
происшествия
россия
москва
воронеж
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Московском регионе задержали вербовщика "Исламского государства"*, пропагандировавшего радикальный ислам в Москве и Воронеже, сообщил Центр общественных связей ФСБ.Подозреваемый — 24-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Он распространял террористические идеи среди своих земляков."Мужчина задержан на строительном объекте Московского региона, доставлен для проведения дальнейших следственных действий в город Воронеж", — добавили в управлении ФСБ по Воронежской области.ФСБ провела операцию совместно с Росгвардией.Задержанный активно использовал для вербовки соцсети и мессенджеры, где публиковал пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке.Мужчина уже дал признательные показания. Против него открыли уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности", предъявили обвинения и арестовали.*Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20220915/terrorizm-1817088813.html
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москва
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Задержание сторонника радикального ислама, который вербовал мусульман в "ИГИЛ*"
ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Московском регионе задержан сторонник радикального ислама, осуществлявший вовлечение мусульман в деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации "ИГИЛ". 24-летний гражданин одной из стран Центральной Азии пропагандировал идеологию "Исламского государства" среди своих земляков по местам их трудовой деятельности в Москве и Воронеже.
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происшествия, россия, москва, воронеж, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Москва, Воронеж, Исламское государство, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
10:58 27.09.2022 (обновлено: 13:04 27.09.2022)
 
ФСБ задержала вербовщика ИГ*, действовавшего в Москве и Воронеже

ФСБ задержала вербовщика ИГ*, пропагандировавшего радикальный ислам в Москве и Воронеже

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Московском регионе задержали вербовщика "Исламского государства"*, пропагандировавшего радикальный ислам в Москве и Воронеже, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Подозреваемый — 24-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Он распространял террористические идеи среди своих земляков.
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"Мужчина задержан на строительном объекте Московского региона, доставлен для проведения дальнейших следственных действий в город Воронеж", — добавили в управлении ФСБ по Воронежской области.
ФСБ провела операцию совместно с Росгвардией.
Задержанный активно использовал для вербовки соцсети и мессенджеры, где публиковал пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке.
Мужчина уже дал признательные показания. Против него открыли уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности", предъявили обвинения и арестовали.
*Террористическая организация, запрещена в России.
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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ПроисшествияРоссияМоскваВоронежИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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