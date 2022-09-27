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В Новосибирске задержали экс-сенатора Лаптева, сообщил источник - РИА Новости, 27.09.2022
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В Новосибирске задержали экс-сенатора Лаптева, сообщил источник
В Новосибирске задержали экс-сенатора Лаптева, сообщил источник - РИА Новости, 27.09.2022
В Новосибирске задержали экс-сенатора Лаптева, сообщил источник
Депутат законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:22
2022-09-27T13:39
новосибирская область
новосибирск
россия
совет федерации рф
единая россия
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 27 сен — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил РИА Новости источник в региональных органах власти."В Новосибирске задержан депутат законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва Владимир Лаптев", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что в отношении депутата Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК России ("Получение взятки в крупном размере").По данным правоохранителей, являясь председателем комиссии заксобрания по экологии, Лаптев предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в этом комитете, а в качестве благодарности получил от коллеги его зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено около 900 тысяч рублей, которыми Лаптев распорядился по своему усмотрению.Комментарий следственных органов РИА Новости пока получить не удалось.Владимир Лаптев в сентябре 2020 года был избран депутатом законодательного собрания региона седьмого созыва от партии "Единая Россия". До этого был депутатом трех созывов, а с 2015-го по 2020 год занимал должность члена Совета Федерации от парламента Новосибирской области.
https://ria.ru/20220913/magnitogorsk-1816426999.html
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новосибирская область, новосибирск, россия, совет федерации рф, единая россия, происшествия
Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Происшествия
09:22 27.09.2022 (обновлено: 13:39 27.09.2022)
 
В Новосибирске задержали экс-сенатора Лаптева, сообщил источник

В Новосибирске по подозрению в получении взятки задержали экс-сенатора Лаптева

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВладимир Лаптев
Владимир Лаптев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 27 сен — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил РИА Новости источник в региональных органах власти.
"В Новосибирске задержан депутат законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва Владимир Лаптев", — сообщил собеседник агентства.
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13 сентября, 12:18
Замглавы Магнитогорска задержали за взятку
Он уточнил, что в отношении депутата Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК России ("Получение взятки в крупном размере").
По данным правоохранителей, являясь председателем комиссии заксобрания по экологии, Лаптев предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в этом комитете, а в качестве благодарности получил от коллеги его зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено около 900 тысяч рублей, которыми Лаптев распорядился по своему усмотрению.
Комментарий следственных органов РИА Новости пока получить не удалось.
Владимир Лаптев в сентябре 2020 года был избран депутатом законодательного собрания региона седьмого созыва от партии "Единая Россия". До этого был депутатом трех созывов, а с 2015-го по 2020 год занимал должность члена Совета Федерации от парламента Новосибирской области.
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Новосибирская областьНовосибирскРоссияСовет Федерации РФЕдиная РоссияПроисшествия
 
 
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