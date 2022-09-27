https://ria.ru/20220927/zaderzhanie-1819696158.html

В Новосибирске задержали экс-сенатора Лаптева, сообщил источник

В Новосибирске задержали экс-сенатора Лаптева, сообщил источник - РИА Новости, 27.09.2022

В Новосибирске задержали экс-сенатора Лаптева, сообщил источник

Депутат законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:22

2022-09-27T09:22

2022-09-27T13:39

новосибирская область

новосибирск

россия

совет федерации рф

единая россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819704680_0:295:2948:1953_1920x0_80_0_0_d53c5dbddfab044118af5a0b2e777a2c.jpg

НОВОСИБИРСК, 27 сен — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил РИА Новости источник в региональных органах власти."В Новосибирске задержан депутат законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва Владимир Лаптев", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что в отношении депутата Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК России ("Получение взятки в крупном размере").По данным правоохранителей, являясь председателем комиссии заксобрания по экологии, Лаптев предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в этом комитете, а в качестве благодарности получил от коллеги его зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено около 900 тысяч рублей, которыми Лаптев распорядился по своему усмотрению.Комментарий следственных органов РИА Новости пока получить не удалось.Владимир Лаптев в сентябре 2020 года был избран депутатом законодательного собрания региона седьмого созыва от партии "Единая Россия". До этого был депутатом трех созывов, а с 2015-го по 2020 год занимал должность члена Совета Федерации от парламента Новосибирской области.

https://ria.ru/20220913/magnitogorsk-1816426999.html

https://ria.ru/20220919/partiya-1817791943.html

новосибирская область

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новосибирская область, новосибирск, россия, совет федерации рф, единая россия, происшествия