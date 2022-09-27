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Явка избирателей на референдуме в Херсонской области превысила ожидания ЦИК - РИА Новости, 27.09.2022
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Явка избирателей на референдуме в Херсонской области превысила ожидания ЦИК
Явка избирателей на референдуме в Херсонской области превысила ожидания ЦИК - РИА Новости, 27.09.2022
Явка избирателей на референдуме в Херсонской области превысила ожидания ЦИК
Явка избирателей в Херсонской области на референдуме по вопросу вхождения области в состав РФ превысила все ожидания, хотя были опасения из-за давления Украины... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:37
2022-09-27T21:50
владимир путин
херсонская область
россия
украина
нато
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Херсонской области на референдуме по вопросу вхождения области в состав РФ превысила все ожидания, хотя были опасения из-за давления Украины на людей, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Мы очень переживали, действительно были волнения о том, что будет недостаточная явка, что то психологическое давление, которое оказывала Украина накануне, повлияет на поведение наших избирателей, они побоятся выйти на избирательные участки, побоятся пойти и изъявить свою волю", - сказала Захарова."Несмотря ни на что, первый день голосования показал, что наши переживания были напрасны. Когда мне начали звонить и говорить, что у нас на избирательных участках очереди, я сначала не поверила, а потом очень тому обрадовалась", - поделилась она.В первый день референдума явка в Херсонской области составила 15,31 процента от списочного состава избирателей, а по результатам трёх дней голосования превысила порог в 50 процентов, после чего референдум уже считается состоявшимся. Всего в списках избирателей, по данным избиркома, 750 000 жителей Херсонской области.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/territorii-1819917526.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Явка избирателей превысила все ожидания" – председатель избиркома в Херсонской области
Явка избирателей в Херсонской области превысила все ожидания, хотя были опасения из-за давления Украины на людей, заявила председатель избиркома
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, херсонская область , россия, украина, нато, референдумы на освобожденных территориях
Владимир Путин, Херсонская область , Россия, Украина, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях
21:37 27.09.2022 (обновлено: 21:50 27.09.2022)
 
Явка избирателей на референдуме в Херсонской области превысила ожидания ЦИК

Глава ЦИК Херсонской области Захарова: явка избирателей на референдуме превысила ожидания

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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Херсонской области на референдуме по вопросу вхождения области в состав РФ превысила все ожидания, хотя были опасения из-за давления Украины на людей, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Мы очень переживали, действительно были волнения о том, что будет недостаточная явка, что то психологическое давление, которое оказывала Украина накануне, повлияет на поведение наших избирателей, они побоятся выйти на избирательные участки, побоятся пойти и изъявить свою волю", - сказала Захарова.
"Несмотря ни на что, первый день голосования показал, что наши переживания были напрасны. Когда мне начали звонить и говорить, что у нас на избирательных участках очереди, я сначала не поверила, а потом очень тому обрадовалась", - поделилась она.
В первый день референдума явка в Херсонской области составила 15,31 процента от списочного состава избирателей, а по результатам трёх дней голосования превысила порог в 50 процентов, после чего референдум уже считается состоявшимся. Всего в списках избирателей, по данным избиркома, 750 000 жителей Херсонской области.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 20:43
Случаи признания присоединения территорий
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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Владимир ПутинХерсонская областьРоссияУкраинаНАТОРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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