https://ria.ru/20220927/yavka-1819927812.html
Явка избирателей на референдуме в Херсонской области превысила ожидания ЦИК
Явка избирателей на референдуме в Херсонской области превысила ожидания ЦИК - РИА Новости, 27.09.2022
Явка избирателей на референдуме в Херсонской области превысила ожидания ЦИК
Явка избирателей в Херсонской области на референдуме по вопросу вхождения области в состав РФ превысила все ожидания, хотя были опасения из-за давления Украины... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:37
2022-09-27T21:37
2022-09-27T21:50
владимир путин
херсонская область
россия
украина
нато
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Херсонской области на референдуме по вопросу вхождения области в состав РФ превысила все ожидания, хотя были опасения из-за давления Украины на людей, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Мы очень переживали, действительно были волнения о том, что будет недостаточная явка, что то психологическое давление, которое оказывала Украина накануне, повлияет на поведение наших избирателей, они побоятся выйти на избирательные участки, побоятся пойти и изъявить свою волю", - сказала Захарова."Несмотря ни на что, первый день голосования показал, что наши переживания были напрасны. Когда мне начали звонить и говорить, что у нас на избирательных участках очереди, я сначала не поверила, а потом очень тому обрадовалась", - поделилась она.В первый день референдума явка в Херсонской области составила 15,31 процента от списочного состава избирателей, а по результатам трёх дней голосования превысила порог в 50 процентов, после чего референдум уже считается состоявшимся. Всего в списках избирателей, по данным избиркома, 750 000 жителей Херсонской области.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819924530_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_74f01da98ff1208069f16256a42a926e.jpg
"Явка избирателей превысила все ожидания" – председатель избиркома в Херсонской области
Явка избирателей в Херсонской области превысила все ожидания, хотя были опасения из-за давления Украины на людей, заявила председатель избиркома
2022-09-27T21:37
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, херсонская область , россия, украина, нато, референдумы на освобожденных территориях
Владимир Путин, Херсонская область , Россия, Украина, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях
21:37 27.09.2022 (обновлено: 21:50 27.09.2022)
Явка избирателей на референдуме в Херсонской области превысила ожидания ЦИК
Глава ЦИК Херсонской области Захарова: явка избирателей на референдуме превысила ожидания
ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Херсонской области на референдуме по вопросу вхождения области в состав РФ превысила все ожидания, хотя были опасения из-за давления Украины на людей, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Мы очень переживали, действительно были волнения о том, что будет недостаточная явка, что то психологическое давление, которое оказывала Украина накануне, повлияет на поведение наших избирателей, они побоятся выйти на избирательные участки, побоятся пойти и изъявить свою волю", - сказала Захарова.
"Несмотря ни на что, первый день голосования показал, что наши переживания были напрасны. Когда мне начали звонить и говорить, что у нас на избирательных участках очереди, я сначала не поверила, а потом очень тому обрадовалась", - поделилась она.
В первый день референдума явка в Херсонской области составила 15,31 процента от списочного состава избирателей, а по результатам трёх дней голосования превысила порог в 50 процентов, после чего референдум уже считается состоявшимся. Всего в списках избирателей, по данным избиркома, 750 000 жителей Херсонской области.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях
. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин
заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей.