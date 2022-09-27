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В районе утечек газа на "Северном потоке" произошли мощные подводные взрывы - РИА Новости, 27.09.2022
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В районе утечек газа на "Северном потоке" произошли мощные подводные взрывы
В районе утечек газа на "Северном потоке" произошли мощные подводные взрывы - РИА Новости, 27.09.2022
В районе утечек газа на "Северном потоке" произошли мощные подводные взрывы
В районе утечек газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" зафиксировали два мощных подводных взрыва, сообщил в Twitter журналист шведского... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:32
2022-09-27T17:33
северный поток
в мире
дания
швеция
украина
nord stream 2 ag
siemens
северный поток — 2
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В районе утечек газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" зафиксировали два мощных подводных взрыва, сообщил в Twitter журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг со ссылкой на местных сейсмологов.Он уточнил, что инцидент произошел накануне.Радиостанция Radio Sweden, в свою очередь, сообщила, что магнитуда одного из взрывов составляла 2,3 по шкале Рихтера, он ощущался в 30 локациях на юге Швеции. Бьерн Лунд заявил в связи с этим, что, судя по форме волн, взрывы происходили под водой или близко к морскому дну.Накануне компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке — 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока".Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, "на "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции, другая — в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу".Сертификация построенного газопровода "Северный поток — 2" остановилась после начала российской специальной военной операции на Украине. Прокачка по "Северному потоку" прекратилась из-за необходимости ремонтировать и обслуживать оборудование Siemens, чему мешают антироссийские санкции Запада. Активными противниками поставок российского газа в Европу являются США. В частности, они препятствовали строительству "Северного потока — 2", существенно затянув его сроки. Реализации проекта препятствовала и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/proisshestvie-1819764007.html
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северный поток, в мире, дания, швеция, украина, nord stream 2 ag, siemens, северный поток — 2
Северный поток, В мире, Дания, Швеция, Украина, Nord Stream 2 AG, Siemens, Северный поток — 2
16:32 27.09.2022 (обновлено: 17:33 27.09.2022)
 
В районе утечек газа на "Северном потоке" произошли мощные подводные взрывы

Шведский сейсмоцентр сообщил о подводных взрывах в районе утечек на "Северном потоке"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В районе утечек газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" зафиксировали два мощных подводных взрыва, сообщил в Twitter журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг со ссылкой на местных сейсмологов.
Он уточнил, что инцидент произошел накануне.

"Нет сомнений, что это были взрывы", — заявил телеканалу представитель шведского сейсмоцентра Бьерн Лунд.

Радиостанция Radio Sweden, в свою очередь, сообщила, что магнитуда одного из взрывов составляла 2,3 по шкале Рихтера, он ощущался в 30 локациях на юге Швеции. Бьерн Лунд заявил в связи с этим, что, судя по форме волн, взрывы происходили под водой или близко к морскому дну.
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Накануне компания Nord Stream 2 AG заявила, что на "Северном потоке — 2", который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках "Северного потока".
Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, "на "Северном потоке" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции, другая — в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу".
Сертификация построенного газопровода "Северный поток — 2" остановилась после начала российской специальной военной операции на Украине. Прокачка по "Северному потоку" прекратилась из-за необходимости ремонтировать и обслуживать оборудование Siemens, чему мешают антироссийские санкции Запада. Активными противниками поставок российского газа в Европу являются США. В частности, они препятствовали строительству "Северного потока — 2", существенно затянув его сроки. Реализации проекта препятствовала и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.
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