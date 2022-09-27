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Фадеев назвал ограничение выезда мужчин нарушением прав человека - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/vyezd-1819717751.html
Фадеев назвал ограничение выезда мужчин нарушением прав человека
Фадеев назвал ограничение выезда мужчин нарушением прав человека - РИА Новости, 27.09.2022
Фадеев назвал ограничение выезда мужчин нарушением прав человека
Поскольку нет ни указа, ни закона, то возможные ограничения на выезд из страны для мужчин, подходящих под критерии мобилизации, но не получивших повестку, это... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:50
2022-09-27T11:38
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
общество
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Поскольку нет ни указа, ни закона, то возможные ограничения на выезд из страны для мужчин, подходящих под критерии мобилизации, но не получивших повестку, это нарушение прав человека, заявил глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев."Поскольку нет ни указа, ни закона такого, это в принципе нарушает права человека… Пока никто не жаловался, поэтому нет жалоб, нет заявления, может быть это, фейки просто", - ответил Фадеев РИА Новости.Ранее в ряде Telegram-каналов появлялись сообщения, что некоторые аэропорты в регионах якобы ввели ограничения на вылет за пределы РФ мужчин, которые находятся в списках военкоматов на мобилизацию.
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россия, частичная мобилизация в россии, общество, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
10:50 27.09.2022 (обновлено: 11:38 27.09.2022)
 
Фадеев назвал ограничение выезда мужчин нарушением прав человека

Глава СПЧ Фадеев назвал ограничение выезда мужчин из России нарушением прав человека

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Поскольку нет ни указа, ни закона, то возможные ограничения на выезд из страны для мужчин, подходящих под критерии мобилизации, но не получивших повестку, это нарушение прав человека, заявил глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев.
"Поскольку нет ни указа, ни закона такого, это в принципе нарушает права человека… Пока никто не жаловался, поэтому нет жалоб, нет заявления, может быть это, фейки просто", - ответил Фадеев РИА Новости.
Ранее в ряде Telegram-каналов появлялись сообщения, что некоторые аэропорты в регионах якобы ввели ограничения на вылет за пределы РФ мужчин, которые находятся в списках военкоматов на мобилизацию.
Автомобили на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:46
Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбществоВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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