https://ria.ru/20220927/vyezd-1819717751.html

Фадеев назвал ограничение выезда мужчин нарушением прав человека

Фадеев назвал ограничение выезда мужчин нарушением прав человека - РИА Новости, 27.09.2022

Фадеев назвал ограничение выезда мужчин нарушением прав человека

Поскольку нет ни указа, ни закона, то возможные ограничения на выезд из страны для мужчин, подходящих под критерии мобилизации, но не получивших повестку, это... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:50

2022-09-27T10:50

2022-09-27T11:38

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

общество

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Поскольку нет ни указа, ни закона, то возможные ограничения на выезд из страны для мужчин, подходящих под критерии мобилизации, но не получивших повестку, это нарушение прав человека, заявил глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев."Поскольку нет ни указа, ни закона такого, это в принципе нарушает права человека… Пока никто не жаловался, поэтому нет жалоб, нет заявления, может быть это, фейки просто", - ответил Фадеев РИА Новости.Ранее в ряде Telegram-каналов появлялись сообщения, что некоторые аэропорты в регионах якобы ввели ограничения на вылет за пределы РФ мужчин, которые находятся в списках военкоматов на мобилизацию.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, частичная мобилизация в россии, общество, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)