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В России отмечают праздник Воздвижения Креста Господня - РИА Новости, 27.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220927/vozdvizhenie-1819639697.html
В России отмечают праздник Воздвижения Креста Господня
В России отмечают праздник Воздвижения Креста Господня - РИА Новости, 27.09.2022
В России отмечают праздник Воздвижения Креста Господня
Православные верующие отмечают один из 12-ти главных праздников церковного календаря - Воздвижение Креста Господня. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T00:00
2022-09-27T00:00
религия
иисус христос
иерусалим
россия
религиозные праздники
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Православные верующие отмечают один из 12-ти главных праздников церковного календаря - Воздвижение Креста Господня.Праздник был установлен в связи с событиями IV века: святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню - крест, на котором был распят Иисус Христос.После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками реликвия была утеряна. Ее нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня.По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе со Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение.Чтобы паломники, собравшиеся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, Иерусалимский патриарх Макарий высоко поднял его - "воздвиг". После торжественного события императрица одну часть святыни оставила в храме Гроба Господня в Иерусалиме, а другую отправила в Константинополь.
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иисус христос, иерусалим, россия, религиозные праздники
Религия, Иисус Христос, Иерусалим, Россия, Религиозные праздники
00:00 27.09.2022
 

В России отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

© РИА Новости / Павел Балабанов / Перейти в медиабанкИкона "Воздвижение креста"
Икона Воздвижение креста - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Балабанов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Православные верующие отмечают один из 12-ти главных праздников церковного календаря - Воздвижение Креста Господня.
Праздник был установлен в связи с событиями IV века: святая царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню - крест, на котором был распят Иисус Христос.
После разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками реликвия была утеряна. Ее нашли под языческим святилищем Афродиты, устроенным на месте Гроба Господня.
По преданию, когда святая Елена обнаружила рядом три креста, внешне не отличимые друг от друга (вместе со Христом были распяты еще два разбойника), крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого в этот момент несли мимо на погребение.
Чтобы паломники, собравшиеся к месту обретения святыни, смогли увидеть крест, Иерусалимский патриарх Макарий высоко поднял его - "воздвиг". После торжественного события императрица одну часть святыни оставила в храме Гроба Господня в Иерусалиме, а другую отправила в Константинополь.
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РелигияИисус ХристосИерусалимРоссияРелигиозные праздники
 
 
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