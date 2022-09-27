https://ria.ru/20220927/volggtu-1819505891.html

Новый механизм преодоления общественных кризисов предложили в России

Новый механизм преодоления общественных кризисов предложили в России - РИА Новости, 27.09.2022

Новый механизм преодоления общественных кризисов предложили в России

Новый подход в преодолении общественных кризисов предложили ученые ВолгГТУ на основе анализа пандемии COVID-19. По их словам, найденный механизм позволит... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T07:00

2022-09-27T07:00

2022-09-27T07:00

наука

волгоградский государственный технический университет (волггту)

наука

университетская наука

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

общество

волгоград

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новый подход в преодолении общественных кризисов предложили ученые ВолгГТУ на основе анализа пандемии COVID-19. По их словам, найденный механизм позволит эффективно распространять в обществе конструктивные нормы поведения. Результаты опубликованы в журнале Journal of Institutional Economics. Когнитивные структуры, определяющие наше знание, – это не только то, что у нас в голове, считают ученые. На наше мышление и поведение влияет непрерывный контакт с социальной, технической, природной и другими средами. Особую роль в этих процессах, по мнению специалистов в современной теории познания, играют когнитивные нормы, то есть принятые в том или ином сообществе типовые модели реакции на события. Изучение и целенаправленный "инжиниринг" таких норм, по словам ученых, осложняется их чрезвычайным разнообразием, неоднородностью и динамичностью. Во всех странах простое информирование оказывается неэффективно против многих устойчивых убеждений, касающихся как пандемии, так и других кризисов, отметили ученые.Коллектив ученых Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) проанализировал феномен массового деструктивного поведения в кризис на примере пандемии COVID-19. По словам ученых, они предложили механизм преодоления опасных поведенческих норм с помощью инициатив "снизу", а не "сверху".Ключевая идея предложенного специалистами ВолгГТУ механизма заключается в создании условий, при которых рядовые граждане смогут активно влиять на процесс разработки антикризисных моделей поведения. По мнению ученых, эффективной эта работа может быть только в случае взаимодействия широкого круга субъектов — граждан, волонтеров, блогеров, факт-чекеров, местных сообществ, групп самопомощи, различных онлайн-сообществ и других."Стратегия информирования и убеждения "сверху" ощутимо забуксовала, на наш взгляд, из-за того, что "простые" люди воспринимались как неразумные дети. В реальности приживаются чаще всего те нормы, которые являются продуктом со-творчества, поэтому гражданам должна быть отведена активная позиция в таких процессах", — подчеркнул Фролов.Предложенный специалистами ВолгГТУ подход к полицентричному созданию норм как ответу на острые кризисы, по их словам, вызвал позитивный резонанс в международном профессиональном сообществе.В настоящее время научный коллектив в рамках научного гранта РНФ работает над программой реализации нового подхода в российских реалиях, делая акцент на проблеме развития старопромышленных городов, находящихся в экономическом и социальном кризисе.

https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755870257.html

https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоградский государственный технический университет (волггту), наука, университетская наука, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, общество, волгоград