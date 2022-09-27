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В Госдуме предложили отправлять военкомов на передовую за ошибки - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/voenkomy-1819755091.html
В Госдуме предложили отправлять военкомов на передовую за ошибки
В Госдуме предложили отправлять военкомов на передовую за ошибки - РИА Новости, 27.09.2022
В Госдуме предложили отправлять военкомов на передовую за ошибки
Глава думского комитета по соцполитике и замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов предложил отправить на передовую военкомов и руководителей муниципалитетов за... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:53
2022-09-27T12:53
специальная военная операция на украине
ярослав нилов
россия
госдума рф
лдпр
частичная мобилизация в россии
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по соцполитике и замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов предложил отправить на передовую военкомов и руководителей муниципалитетов за массовые ошибки во время частичной мобилизации."Мы предлагаем направлять тех военкомов и руководителей муниципалитетов, также вовлеченных в процесс мобилизации, которые допустили массовую ошибочную мобилизацию, на фронт с тем, чтобы они лично оценили результаты своей работы и отвечали на вопросы призывников на местах", - сообщил Нилов журналистам.Он отметил, что отдельные военкомы и медкомиссии своими "безрассудными решениями" о мобилизации всех подряд без разбора подставляют и президента, и Минобороны. "Вместо того, чтобы гибко подойти к сложному вопросу мобилизации, они стали хватать всех подряд, соревноваться друг с другом за количество призванных. И тем самым они довели общество до кипения… Об этом люди говорят везде", - продолжил парламентарий.Ранее главы большинства регионов России потребовали от руководителей призывных комиссий, чтобы частичная мобилизация на местах проходила строго по объявленным президентом критериям. Они призвали исправлять ошибки при призыве, применять индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Наиболее резонансные инциденты с мобилизацией происходили в Дагестане, Якутии, Владимирской, Волгоградской и Саратовской областях.
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ярослав нилов, россия, госдума рф, лдпр, частичная мобилизация в россии, общество, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Ярослав Нилов, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Частичная мобилизация в России, Общество, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:53 27.09.2022
 
В Госдуме предложили отправлять военкомов на передовую за ошибки

Депутат Нилов предложил отправлять военкомов на передовую за ошибочную мобилизацию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по соцполитике и замглавы фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов предложил отправить на передовую военкомов и руководителей муниципалитетов за массовые ошибки во время частичной мобилизации.
"Мы предлагаем направлять тех военкомов и руководителей муниципалитетов, также вовлеченных в процесс мобилизации, которые допустили массовую ошибочную мобилизацию, на фронт с тем, чтобы они лично оценили результаты своей работы и отвечали на вопросы призывников на местах", - сообщил Нилов журналистам.
Он отметил, что отдельные военкомы и медкомиссии своими "безрассудными решениями" о мобилизации всех подряд без разбора подставляют и президента, и Минобороны. "Вместо того, чтобы гибко подойти к сложному вопросу мобилизации, они стали хватать всех подряд, соревноваться друг с другом за количество призванных. И тем самым они довели общество до кипения… Об этом люди говорят везде", - продолжил парламентарий.
Ранее главы большинства регионов России потребовали от руководителей призывных комиссий, чтобы частичная мобилизация на местах проходила строго по объявленным президентом критериям. Они призвали исправлять ошибки при призыве, применять индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Наиболее резонансные инциденты с мобилизацией происходили в Дагестане, Якутии, Владимирской, Волгоградской и Саратовской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеЯрослав НиловРоссияГосдума РФЛДПРЧастичная мобилизация в РоссииОбществоВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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