https://ria.ru/20220927/vodka-1819752200.html

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку - РИА Новости, 27.09.2022

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку

Минфин РФ предлагает с 1 января 2023 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, в том числе на водку - до 281 рубля за бутылку объемом... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:47

2022-09-27T12:47

2022-09-27T12:47

алкоголь

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минфин РФ предлагает с 1 января 2023 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, в том числе на водку - до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с нынешних 261 рубля, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Минимальную закупочную цену водки у производителя предлагается повысить до 229 рублей за полулитровую бутылку (с 214 рублей), оптовую - до 238 рублей (с 222 рублей).МРЦ на коньяк может вырасти до 517 рублей за полулитровую бутылку (с текущих 480 рублей), на бренди - до 375 рублей (с 349 рублей). Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя могут вырасти до 397 рублей и до 289 рублей за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены - до 419 рублей и 304 рублей соответственно.Минимальные розничные цены в РФ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Необходимость индексации Минфин объясняет повышением ставок акциза на крепкие спиртные напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9% до 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, а также инфляцией, которая в следующем году прогнозируется на уровне 5,5%.Минфин также указывает, что проектом приказа учитывается рост издержек на производство (коммунальные услуги, оплату труда), цен на компоненты для производства и выпуск этилового спирта и алкогольной продукции, а также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений в текущем году, проблемы с импортом оборудования, комплектующих и расходных материалов.

https://ria.ru/20220920/ladoga-1818026511.html

https://ria.ru/20220923/alkogol-1818850695.html

россия

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Владимир Лаврентьев

алкоголь, россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)