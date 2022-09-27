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Минцифры направило Apple запрос о причинах удаления VK из App Store - РИА Новости, 27.09.2022
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Минцифры направило Apple запрос о причинах удаления VK из App Store
Минцифры направило Apple запрос о причинах удаления VK из App Store - РИА Новости, 27.09.2022
Минцифры направило Apple запрос о причинах удаления VK из App Store
Минцифры РФ направило в компанию Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из App Store, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T01:21
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технологии
россия
apple
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Минцифры РФ направило в компанию Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из App Store, сообщили РИА Новости в ведомстве.В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы" и "VK Мессенджер", VK Play и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании. После получения официального ответа будет разработан план действий", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, apple
Технологии, Россия, Apple
01:21 27.09.2022
 
Минцифры направило Apple запрос о причинах удаления VK из App Store

Минцифры направило Apple запрос о причинах удаления приложений VK из App Store

© Depositphotos / lucidwatersApp Store и Google Play
App Store и Google Play - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Depositphotos / lucidwaters
App Store и Google Play . Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Минцифры РФ направило в компанию Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из App Store, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы" и "VK Мессенджер", VK Play и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
"Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании. После получения официального ответа будет разработан план действий", - говорится в сообщении.
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