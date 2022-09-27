https://ria.ru/20220927/vk-1819672435.html

Минцифры направило Apple запрос о причинах удаления VK из App Store

Минцифры направило Apple запрос о причинах удаления VK из App Store - РИА Новости, 27.09.2022

Минцифры направило Apple запрос о причинах удаления VK из App Store

Минцифры РФ направило в компанию Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из App Store, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T01:21

2022-09-27T01:21

2022-09-27T01:21

технологии

россия

apple

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Минцифры РФ направило в компанию Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из App Store, сообщили РИА Новости в ведомстве.В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы" и "VK Мессенджер", VK Play и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме."Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании. После получения официального ответа будет разработан план действий", - говорится в сообщении.

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технологии, россия, apple