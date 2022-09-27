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В Грузию с 17 по 26 сентября въехало почти 80 тысяч россиян

В Грузию с 17 по 26 сентября въехало почти 80 тысяч россиян - РИА Новости, 27.09.2022

В Грузию с 17 по 26 сентября въехало почти 80 тысяч россиян

Из России в Грузию с 17 по 26 сентября въехало около 78 тысяч россиян, а выехало — более 62 тысяч граждан РФ, свидетельствует статистика МВД Грузии. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:58

2022-09-27T19:58

2022-09-27T20:10

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ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Из России в Грузию с 17 по 26 сентября въехало около 78 тысяч россиян, а выехало — более 62 тысяч граждан РФ, свидетельствует статистика МВД Грузии.Грузинские телекомпании сообщают, что со стороны России по направлению к границе с Грузией выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на грузинскую территорию.Министерство публикует на сайте статистику из-за "высокого уровня общественного интереса"."После 21 сентября этого года на границе между Грузией и Россией увеличилось количество людей, прибывающих из России. Исходя из общественного интереса, мы сообщим вам данные за последние 10 дней ", - говорится в заявленииСогласно статистике, с 17 по 22 сентября ежедневно в Грузию въезжало и выезжало около 6,6 тысячи россиян, а с 23 сентября число въезжающих граждан РФ стало превышать девять тысяч.В частности, по данным МВД, 22 сентября 6150 граждан РФ прибыли в Грузию, 6050 россиян выехали из этой страны, 23 сентября 9307 граждан РФ въехали, 6214 выехали; 24 сентября в Грузию въехало 9330 россиян, 6249 - выехали; 25 сентября в страну въехало уже 11 143 россиянина, покинуло Грузию 5519 человек, 26 сентября в Грузию въехало 10 804 граждан РФ, выехало из страны - 4947 человека.По данным МВД, в целях эффективного управления возросшим потоком со стороны России в пункте пропуска "Дарьял" дополнительно дислоцируются бригады полиции, как с целью выполнения процедур пограничного иммиграционного контроля, так и с целью обеспечения общественного порядка и предотвращение возможных правонарушений."Кроме того, на пограничном пункте постоянно присутствует соответствующее подразделение Службы государственной безопасности в целях обеспечения безопасности и выявления рисков. Процедуры пограничного контроля осуществляются под особым наблюдением в полном соответствии с действующим законодательством Грузии", - отмечает МВД.По данным министерства, также в последнее время увеличилось количество граждан, которым было отказано во въезде на территорию Грузии по причинам, предусмотренным законодательством."Пограничник принимает решение о разрешении или отказе во въезде гражданину иностранного государства в результате оценки различных факторов и обстоятельств. Например, учитывается соответствие имеющихся у лица документов цели поездки, достаточное количество финансовых средств во время пребывания в Грузии, сроки пребывания в стране в прошлом и т.д",- сообщает ведомство отметив, что усиленный контроль и проверки приводят к образованию очередей у границы.

https://ria.ru/20220927/latviya-1819912721.html

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